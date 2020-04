Por unanimidad, aprueban diputados del Congreso de Guerrero reforma constitucional que garantiza apoyos sociales a sectores vulnerables

Diputados locales aprobaron la reforma federal que establece que el Estado garantizará la entrega de apoyos económicos a personas con discapacidad, adultos mayores de 68 años, estudiantes en condición de pobreza y el servicio de salud para quienes no cuenten con seguridad social.



En sesión ordinaria de este sábado, se aprobó por unanimidad el dictamen de dicha minuta con proyecto de decreto enviada por el Congreso de la Unión, por el que se reforma y adiciona el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



Al fundamentar el dictamen, a nombre de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, la diputada Celeste Mora Eguiluz señaló que la propuesta de elevar a rango constitucional los beneficios mencionados está justificada y permitirá que los programas implementados actualmente por el Gobierno Federal extiendan su cobertura para llegar a más mexicanos, contribuyendo a mejorar su nivel de vida.



’No olvidemos que nuestro estado se encuentra ubicado en los primeros lugares de pobreza y marginación, y pese a los múltiples esfuerzos de los tres órdenes de gobierno por abatir este problema, la solución ha transitado demasiado lenta y en algunos casos parece perder fuerza. Por eso, una reforma de esta naturaleza beneficiaría a la sociedad guerrerense’, indicó.



Refirió que es importante que el Estado asuma de una vez por todas su responsabilidad y compromiso social, que la actividad pública esté encaminada a dar un mejor nivel de vida a las personas.

Con esta minuta se apoya la creación de un Sistema Nacional de Salud para el Bienestar, que beneficiará a las personas que no cuentan con acceso a la seguridad social.



El Estado también deberá garantizar un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente, así como a las personas indígenas, afromexicanas y en condición de pobreza.



Asegura que es loable establecer el derecho a una pensión no contributiva a las personas adultas mayores a partir de los 68 años y mayores a 65 en el caso de personas indígenas y afromexicanas.



En el dictamen aprobado se destaca que los diputados guerrerenses siempre han estado a favor de otorgar beneficios al sector juvenil, por lo que aplauden la implementación de un sistema de becas para los estudiantes de todos los niveles de la educación pública, priorizando a quienes viven en condición de pobreza.



Finalmente, refiere que con estas acciones se beneficia a ’aquellas personas que históricamente han sido víctimas o blanco de la exclusión social; esta es la oportunidad para hacer patente la igualdad prevista desde nuestro texto constitucional, que ha sido la mayor exigencia del pueblo de México’.



OFICIOS



En la misma sesión, se turnó a la Junta de Coordinación Política el oficio enviado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, donde comunica la resolución 001/SO/25-03-2020 que determina la existencia de sistemas normativos en el municipio de Tecoanapa, en cumplimiento a la sentencia contenida en el expediente SCM-JDC-147/2019, emitida por el Poder Judicial de la Federación.