Por unanimidad, Congreso de Hidalgo aprueba revocación de mandato de gobernadores.

Por unanimidad, los integrantes de la 64 legislatura del Congreso de Hidalgo aprobaron la iniciativa de ley para revocar el mandato del gobernador del estado.



De acuerdo a la iniciativa inscrita en el artículo 70 Bis promovida por el grupo legislativo de Morena se establece que "el mandato de gobernador podrá ser revocado" mediante una solicitud de consulta tramitada durante los tres primeros meses del tercer año de gobierno, equivalente a la mitad de la gestión de los gobernadores para evaluar la permanencia o no en el cargo.



La solicitud para celebrar la consulta deberá estar respaldada por al menos el 10 por ciento de los ciudadanos que estén inscritos en la lista nominal de electores.

La consulta se deberá efectuar "en fecha posterior y no coincidente con procesos electorales o de participación ciudadana locales o federales y quien asuma el mandato del ejecutivo revocado concluirá el periodo constitucional" .



En caso de que el resultado de la consulta sea en favor de la revocación del mandato, para que sea vinculante deberá contar con la participación de al menos el 40 por ciento de la ciudadanía. El resultado será por mayoría simple.

De acuerdo al dictamen, avalado por la primer comisión permanente de legislación y puntos constitucionales, la iniciativa tiene como fin acatar el exhorto del Congreso de la Unión a los congresos locales de

"garantizar el derecho ciudadano a la revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo local".

Para ello "estableció un plazo de 18 meses a las entidades federativas" para hacer las modificaciones y adiciones necesarias a sus constituciones de todas las entidades federativas.



Para ello, el Congreso de la Unión se sustentó para hacer este exhortó en el artículo sexto transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de consulta popular y revocación de mandato, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio de 2018 cuya vigencia comenzó el pasado 20 de diciembre del 2019.



En ese apartado se señala que "las constituciones de las entidades federativas, dentro de los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, deberán garantizar el derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo local".



La posibilidad de solicitar la revocación del mandato del gobernador entrará en vigencia en el próximo sexenio, explicó el diputado morenista Víctor Osmind Guerrero Trejo

"La ley marca que se puede solicitar en los 3 primeros meses del tercer año de gobierno. Si alguien quisiera solicitar la realización de una consulta en la presente administración ya no se podría hacer ya que el actual gobierno va en el décimo mes del tercer año de gestión" explicó el legislador.



También se incluyó en la Constitución Política del Estado de Hidalgo, como figura de participación, el voto en el extranjero para que connacionales puedan votar en la elección de gobernador del año 2022