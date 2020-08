Por violar semáforo rojo, suspenden discoteca, baile sonidero y centro de apuesta, en Ecatepec

Ecatepec, Méx., 17 de agosto del 2020.- Con la permanencia del Semáforo Rojo en Ecatepec, autoridades municipales suspendieron un baile sonidero, una discoteca, y un centro de apuestas, además de resellar un bar, retirar una chelería ambulante y dispersar tres fiestas para prevenir la propagación del Covid-19.



Personal de las direcciones de Protección Civil, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Desarrollo Económico y Seguridad Pública, entre otras, realizaron operativos el fin de semana para supervisar que se cumplan las medidas sanitarias para disminuir los contagios de coronavirus.



El gobierno municipal no baja la guardia ante la contingencia sanitaria que vive el municipio y todo el país, por lo que durante los operativos fueron colocados resellos de suspensión al bar denominado Asadero Chope, suspendido anteriormente y reabierto de manera irregular.



Este fin de semana fueron dispersados cerca de 150 asistentes de tres fiestas que se realizaban en domicilios de las colonias Granjas Valle de Guadalupe, Jardines de Morelos y Héroes Ecatepec Quinta Sección.



Los asistentes a un baile sonidero, en la colonia Miguel Hidalgo, que reunió a unas 30 personas al interior de un inmueble sin respetar las medidas sanitarias pertinentes, también fueron dispersados para evitar contagios de coronavirus.



En calle Industria, colonia Santo Tomás Chiconautla, autoridades municipales desalojaron alrededor de 80 personas que se encontraban al interior de la discoteca con razón social "La última y nos vamos", la cual ya había sido sancionada con anterioridad.



En ese sitio las autoridades pidieron a los encargados dispersar a los asistentes y después de 40 minutos las personas salieron voluntariamente, muchas de las cuales no tomaron las recomendaciones sanitarias para evitar contagios.



Autoridades municipales arribaron hasta la calle Ernesto Zedillo, colonia Pichardo Pagaza , donde suspendieron un establecimiento que en su fachada se ostentaba como farmacia, pero en su interior funcionaba un centro de apuestas con torneos de baraja y videojuegos; además, de acuerdo con vecinos de la zona, en el lugar se ingerían bebidas alcohólicas y mantenían música toda la noche.



Con el objetivo de erradicar la venta irregular de bebidas embriagantes en tianguis y vía pública, como lo instruyó el alcalde Fernando Vilchis Contreras, una chelería ambulante fue retirada de calle Del Copal, colonia Tablas del Pozo, debido a que no se trata de una actividad de primera necesidad.



El gobierno municipal fortalece los recorridos de supervisión los fines de semana para evitar que se realicen eventos masivos y la venta irregular de bebidas alcohólicas, por no ser un giro de primera necesidad y que ante la permanencia del semáforo sanitario en rojo no está permitido.