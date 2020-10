Porfirio, el negrito en el arroz

Porfirio Muñoz Ledo ha perdido la cordura al convertirse en el golpista más incómodo para la 4T. Casi al borde de la esquizofrenia con rabietas y delirios, convoca a la desunión al más puro estilo priista*

Después de haberse interrumpido la protesta legítima como presidente nacional de MORENA, Porfirio Muñoz Ledo se desenmascaró como aquél verdadero político de antaño. Con un discurso poco convincente, Muñoz Ledo causa lástima y desconfianza para los afiliados a la cuarta transformación.



Todos sabemos que en la democracia no hay márgenes estrechos, pero sí convicciones que evocan a la representación tradicional de la vieja política. A Muñoz el pueblo no lo quiere, sin embargo, él desea conseguir el poder por cualquier medio posible de manera inmediata y demencial.



Por ahora, MORENA no precisa un político experimentado como líder nacional sino sangre nueva que reconozca los retos tanto dentro como fuera del arca de oro, ni Porfirio, ni Mario merecen dirigir a un partido totalmente aunado a las causas nobles. Entre protestas y confrontaciones, los dos aspirantes a la presidencia de MORENA han mostrado ante los ojos de la militancia que existe una contienda que rebasa cualquier límite ético, moral y de respeto.



Pareciera que MORENA está escupiendo a los elementos que no necesitan en su partido exhibiendo su grotesco desinterés a potenciar el partido desde dentro. Mientras tanto, a la derecha le interesa tanto que Porfirio Muñoz Ledo quede al frente de Regeneración Nacional, pues se han sentado a la mesa con él para discutir asuntos corruptos de sexenios pasados. La oposición está inflando tanto a Porfirio porque saben que podría cometer muchos errores en el futuro.



El respaldo de la militancia hacia Ledo, es poco pero entendible, menos racional de aquellos que le dan su confianza Delgado, pues si Porfirio llegará a manejar el partido, lo haría de forma patrimonial, usurpando la democracia y polarizando al partido por completo.



Esta disputa se ha convertido en un lamentable espectáculo en la que ni siquiera AMLO tiene posibilidad de atender y que por supuesto los medios han aprovechado para decir que el presidente no puede poner orden ni en su propio partido.



Entretanto, el INE avaló la nueva encuesta abierta, la tercera, tras el empate técnico entre Delgado y Muñoz. El espectáculo está en su primer acto y continuará hasta tener al presidente idóneo para MORENA que pueda enfrentar los comicios del 2021.



Por un lado, Porfirio destaca por ser un político que participó en la histórica lucha democrática en México, sin embargo esta última versión del ex presidente del PRI y PRD demuestra la irresponsabilidad que está teniendo para con el pueblo de México y la Cuarta Transformación.