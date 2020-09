Porfirio Muñoz Ledo, candidato non

Nuestro colega José Alejandro Palacios Isaac a partir de la víspera ya mora en el éter eterno; nos solidarizamos en su dolor a su apreciable familia, a sus incontables amigos y en particular, a los compañeros de la Asociación de Periodistas del Norte de Sonora. In Memóriam.



En el último día de registro ante el Instituto Nacional Electoral presentó su candidatura a Presidente del partido Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, el diputado federal, Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, político non; según la Academia de la Lengua Española non significa que no tiene igual y pondera la singularidad de la persona.



De manera clara y directa, sin eufemismo, habría que decir que dicha decisión del legislador de 87 años de edad, protagonista de mil batallas, viene a darle categoría, altura y prominencia a la contienda por MORENA.



En primer lugar, Mario Delgado Carrillo, actual líder de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, ipso facto, se convierte en un contrincante digno del maestro Muñoz Ledo.



Habría que decir o recordar que Porfirio jamás se ha arrodillado ante el poder, ha sido en todo y todo lo ha perdido por su dignidad y por la defensa de sus ideales. Básteme decir lo que me consta, la malsana influencia familiar en el régimen de José López Portillo, retrasó la ansiada Reforma Educativa, cuando se vio obligado a separarse de la titularidad de la Secretaría del ramo.



Exacto, en el último día de registro de aspirantes para participar en la encuesta con la que se renovará la presidencia y la secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional, CEN, de Morena, el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo se registró este martes para contender por la dirigencia de su partido, misma que por determinación organiza y lleva a cabo el órgano nacional comicial, decisión tomada por la serie de errores y faltas cometidas por la actual dirigencia del partido en el poder.



Porfirio en su primera declaración durante su registro, exigió que debe haber piso parejo en el partido, para lo cual llamó a que se den a conocer las declaraciones patrimoniales de quienes se registren.



Muñoz Ledo con más de 30 aspirantes a ambos cargos, a lo cual comentó: ’hay aspirantes y suspirantes’, al recordar que cuenta con la experiencia de haber sido dirigente partidario en dos ocasiones.



’El reto del partido es organicidad, debates, ser un partido de veras. El partido es una gran ola, fue tan grande que hasta basura trajo’, agregó con su peculiar estilo. Lo acompaña en la fórmula la senadora Citlalli Hernán como candidata a la secretaría general del partido.



La legisladora, por su parte, aceptó que el proceso representa riesgos por la forma en que fue avalado por el órgano electoral, pero es un riesgo para todos los aspirantes que podría dar la dirigencia a quien tenga mayor fama.



Finalmente, cuál es la cualidad personalidad de Muñoz Ledo: en forma primordial que no se doblega ante el poder, ni ante el líder de la 4ta transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador; ello es una muy valiosa garantía en nuestro país donde los políticos siempre se han sometido al poder. Porfirio es un candidato non.



