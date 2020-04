’Porque la vida es primero’, Monreal instruye el cierre del Senado a visitas y reuniones…

A contrapelo de la temeraria actitud de Andrés Manuel López Obrador, su jefe político, quien en abierto desdén hacia el Covid 19, o coronavirus, mantiene contactos multitudinarios, el líder de la mayoría de Morena en el Senado, el zacatecano Ricardo Monreal advirtió que acatará las instrucciones científicas respecto de esta pandemia.



El media día de hoy el zacatecano se reunirá con los otros coordinadores parlamentarios -Mauricio Kuri del PAN; Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI; Dante Delgado, de MC; Miguel Ángel Mancera, del PRD y los de la morralla PES, Verde y PT-, para decidir que camino sigue el Senado dentro del contexto del coronavirus.



De entrada, afirmó que ’lo primero que debemos hacer es actuar con cautela, con prudencia, no generar terror ni pánico en la población, porque esto provoca las compras de pánico, el desabasto y la alteración en la vida comunitaria, sin tampoco exagerarle a la tranquilidad y a que todo está bien.



’Yo creo que estamos en una emergencia sanitaria y que aun cuando no se ha ingresado a la Fase 2 estamos en un proceso difícil’.



Por eso y más, afirmó, el Senado actuará con mucha responsabilidad.



’Va a ser fundamental para la toma de decisiones lo que la Secretaría de Salud y el equipo de científicos nos digan… para hacerle caso a la ciencia, no al estigma, no al rumor, no al sesgo político, sino a lo que la ciencia diga. ’Vamos a actuar en razón de los dictados de la ciencia, lo que le represente al país mejor para evitar la propagación del virus y el contagio de esta pandemia en un mayor número de ciudadanos en el país’.



Indicó que en el mundo entero se suspenden encuentros y viajes.



Dijo que en este sentido fue suspendida la Interparlamentaria México-Cuba, la de Beijing, y varias interparlamentarias y foros nacionales e internacionales.



’Se van a prohibir las visitas y al interior del Senado, para el ingreso se está también generando puertas sanitarias. Es decir, la pistola que mide la temperatura, algunos instrumentos que predeterminan el grado de salud aparente que tengas, si no tienes fiebre, si no tienes calentura por encima de lo normal y todas las medidas de tipo preventivo que se van a tomar.



’…. creo que el Senado no debe excederse en sus cuidados, pero también debe contribuir a que la alarma y el pánico no te paralicen al país. ’Lo primero es la salud, la vida es lo más importante y en esas condiciones nosotros estamos atendiendo irrestrictamente las indicaciones de la Secretaría de Salud, del Gobierno de México, porque no queremos contribuir a la desinformación a las noticias falsas y por eso el Senado ha limitado en toda su función y su actuar.



’Hay distintas voces de grupos parlamentarios que respeto. Ya se pronunció el PAN que quiere que se suspendan las sesiones, seguramente algunos otros senadores, pero vamos a ver qué es lo que vamos a representar.



’Lo que sí es cierto y lo que sí conviene decirles es que el grupo mayoritario está evaluando, de manera seria, todo lo que está pasando. Sentimos que es la hora de la solidaridad, es la hora de la unidad nacional, es la hora de sumar esfuerzos con el Presidente de la República y de no partidizar acciones de salud.



’Entonces, por eso es que vamos a actuar con mucha prudencia. Hoy escucharemos a los coordinadores y vamos a citar a la Secretaría de Salud para que vengan aquí, al Senado, a decirnos qué es, cómo es, qué es lo que representa el avance del virus y la fase 2, a la que seguramente incursionaremos, iniciaremos en los próximos días.



’Es inevitable y por esa razón creo que con el conocimiento y con la información podemos actuar con mayor sigilo, con mayor prudencia y con mayor responsabilidad’, indicó. Monreal recordó que esta situación será pasajera y que ya países como Cuba, China y Estados Unidos, Suiza incluso, buscan el antivirus.



’Yo creo que se va a lograr, yo tengo mucha confianza en que la ciencia se imponga al terror y que la ciencia prevenga y pueda resolver esta crisis provocada por esta pandemia del coronavirus’.



Monreal indicó que esta situación ocurre en medio de un período de trabajo intenso donde hoy se encuentran en proceso distintas reformas y aprobación de leyes como la conclusión de Ley de Amnistía, la conclusión de la regulación del outsourcing, la reforma a la Constitución en materia de justicia, la elevación a rango constitucional de los programas de bienestar que fueron aprobados en la Cámara de Diputados y lo del cannabis.



Entre los cinco temas prioritarios, dijo, ’tenemos plataformas digitales de contenido nacional, tenemos algunas leyes en materia de mundo animal, protección a los animales y tenemos otras reformas, doble remolque y otras que pueden también sacarse en este periodo.



’Es decir, trabajo sí tenemos, pero vamos a actuar con mucha prudencia. En estos días vamos a actuar con mucha moderación para que logremos sacar adelante esto. Lo que tenemos que hacer es actuar de acuerdo a la ciencia. En crisis como esta, coronavirus, tenemos que hacer caso a la ciencia. No incurramos ni nos metamos al miedo social y tampoco hagamos caso de las voces estridentes, sino de los científicos’, precisó.



Indicó que hasta hoy se han tomado medidas fuertes ’y yo creo que en la fase dos y en la fase tres del coronavirus, tendremos que ir aumentando las medidas de prevención, de precaución, de cautela; pero esas las dicta el Consejo de Salud, el consejo de científicos de la Secretaría de Salud’.



No descartó que en alguna de estas fases se determine parar totalmente al Senado.



’Si eso mañana lo recomiendan, mañana lo haremos. Es decir, no vamos a titubear por la salud de todos los mexicanos y mexicanas a asumir y adoptar las medidas que se nos recomienden por el órgano de salud y por la Secretaría. ’Entonces, no nos adelantemos. Nos va a explicar el estado que guarda el país y va a responderle preguntas a los senadores y senadoras miembros de la Junta de Coordinación Política. Es una reunión sólo con la Junta de Coordinación Política’.



Igual en San Lázaro



Si así andan las cosas en el Senado, en la Cámara de Diputados la presidenta Laura Rojas y los coordinadores parlamentarios que integran la Jucopo analizarán hoy la viabilidad de continuar o no con los Plenos ante el avance del COVID-19.



Por lo pronto, dijo la presidenta, hoy entrarán en vigor 10 medidas para prevenir el contagio del COVID 19:



1. Cero visitas y eventos que no sean exclusivamente de carácter legislativo.



2. Los Plenos se realizarán con tiempos fijos y priorizando la aprobación de dictámenes.



3. No se permitirá la presencia de asesores en las reuniones de la Mesa Directiva, de la Junta de Coordinación Política, las sesiones del Pleno y de las comisiones legislativas.



4. Se impulsará el trabajo a distancia de Comisiones y solo habrá reuniones presenciales en casos de votación de dictámenes.



5. Se suspenderá el uso de los lectores de huella digital para el acceso al Pleno, de las y los diputados. Para ingresar, los legisladores deberán identificarse con el PIN o la credencial que los acredita como diputados.



6. Los brigadistas de Protección Civil recordarán permanentemente la importancia de las medidas personales de prevención, como: lavarse las manos constantemente, no saludar de mano, de beso o abrazar y quedarse en casa ante cualquier síntoma de enfermedad.



7. Habrá un consultorio móvil de revisión médica del personal y para la detección, aislamiento, atención y traslado de personas que presenten síntomas del coronavirus.



8. Se impulsará el trabajo a distancia del personal de la Cámara.



9. Se suspenderán las actividades del Cendi y se dotará a las madres y/o padres de las niñas y los niños, de las facilidades laborales durante el tiempo que dure el eventual cierre, y;



10. La Mesa Directiva dará seguimiento a todas las medidas anteriores.



Es decir, senadores y diputados se están tomando en serio el tema del coronavirus.





www.endirecto.mx