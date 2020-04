Posible sustitución de Sánchez Cordero por Ebrard en Segob.



Ricardo Montoya



La mañana del domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador dará un mensaje a la nación y su informe trimestral de gobierno.



No obstante, en las últimas horas, en los corrillos políticos ya circula la versión de la posible sustitución de Olga Sánchez Cordero por Marcelo Ebrard en la Secretaría de Gobernación (Segob).

Es un cambio prematuro en el segundo cargo de mayor nivel en los 16 meses que lleva su gobierno, movido por la crisis sanitaria pero al mismo tiempo política del coronavirus.



No obstante desde un inicio López Obrador no permitió operar a Sánchez Cordero como titular de Segob (Segob).



A Marcelo Ebrard le correspondió ejercer la doble tarea de ser canciller y al mismo tiempo un secretario de Segob de facto.



Así poco poco Ebrard se había ido enfilando como un seguro sucesor de López Obrador.



El problema es que el relevo se da en un momento crítico para el gobierno de López: la posibilidad de que varios miles de personas mueran a causa de la pandemia del Covid-19.



Bajo este contexto surge la imagen de otro Hugo López Gatel que desde la Subsecretaría de Salud es quien realmente ejerce el control de esa dependencia y quien se ha visto beneficiado por la crisis del coronavirus convirtiéndolo en otro presidenciable para 2024.



La popularidad de Hugo gracias a la repentina aparición de sus fans por redes sociales y su protagonismo al ser mostrado como el "comandante en jefe" a cargo de combatir al Coronavirus lo han colocado en un lugar privilegiado para alcanzar la nominación, aún de forma prematura, a más de 4 años de que concluya la actual administración.



Da la impresión de que, como especialista en asuntos de epidemias, Gatell ya tiene un cálculo casi exacto del numero de descesos que habrá por lo que el manejo de la información sobre ese asunto le podría beneficiar pollticamente por muy catastrófico que resulte el saldo final de víctimas del Covid 19.



Por ello se rumora que haya alertado de manera alarmante el que abril es clave para frenar la enfermedad o que esta se extienda de forma descontrolada.



Y es que si al final resultan 3 mil o 4 mil muertos, Gatell seguramente dirá que comparado con Italia donde hay más de 10 mil muertos u otros países con cifras parecidas, el numero de víctimas en México será inferior, y es que gracias a sus conocimientos y acciones para combatir la enfermedad además del enorme arraigo con el pueblo que acató la recomendación de no salir de sus casas.



Si por otra parte el número de dispara a 8 mil, 9 mil o 10 mil muertos, lo adjudicará a que el pueblo no acato la orden.



Aún así su popularidad será altísima y más si el numero de descesos resultare ser bajo.



A Marcelo Ebrard en cambio, con más tareas que afrontar en la politica inferior se le va a complicar mantenerse como el heredero unico de López Obrador.