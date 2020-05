Posible, un modelo educativo más efectivo en México

• Necesario, vinculación de directivos escolares-profesores-padres de familia-alumnos, considera



Es necesario, impulsar desde el nivel básico un modelo de real vinculación entre directivos escolares-profesores-padres de familia-alumnos como una forma de fortalecer el interés de los estudiantes por no sólo memorizar, sino generar proyectos aplicables en la sociedad, consideró el conferencista Alfredo Barrales Cruz.



En entrevista, el también director general de la plataforma de comunicación Radeeal FM, hizo un exhorto a potenciar la interacción y comunicación para generar un modelo educativo más efectivo en nuestro país.



El profesionista de la comunicación dio a conocer que como parte de ese fortalecimiento de vínculo entre escuelas-padres de familia y alumnos, está por iniciar el modelo ’Alumnos de la vida’, programa digital en donde se abrirá un foro para incentivar la interacción, participación y exposición de ideas que generen elementos para que las escuelas sepan de viva voz las potencialidades que tienen los estudiantes.



El momento que vivimos como sociedad ante la pandemia, consideró que propició el traslado inmediato de las clases vía remota a un área de oportunidad para reflexionar y proponer alternativas para generar una real interacción de los alumnos con los padres de familia.



Esto, precisó, fortalece la posibilidad de potenciar la labor académica de los maestros pues en el mundo actual el modelo educativo tiene que ser totalmente participativo y no sólo memorizador de ideas, acotó.



Indicó que, el momento que vive la humanidad con reorientación en la forma de interactuar y con una necesidad de reencauzar la manera en que las instituciones educativas generan vínculo con los estudiantes, ’es una oportunidad para reflexionar el rol que juegan en los modelos académicos, tanto profesores, padres de familia y alumnos’, resaltó.



Barrales Cruz refirió que, a lo largo de los años de experiencia de presentarse en escuelas de los niveles básico, medio y superior para ofrecer pláticas y clases, con una visión de impulso al emprendimiento de las personas, ha observado una tendencia a focalizar en el profesor la responsabilidad del modelo educativo.



’Como parte de las observaciones que hemos realizado, hemos percibido que en ocasiones no se da la oportunidad de escuchar a los alumnos sobre las necesidades que tienen.



El comunicólogo explicó que esta forma de incentivar la comunicación entre padres e hijos como la base para potenciar la eficacia de los modelos educativos la ha aplicado en coordinación con algunos directivos de escuelas de nivel básico, tras lo cual se ha facilitado una mejor respuesta de los alumnos ante las actividades que los profesores les solicitan en las aulas, apuntó.



’Cuando generas un modelo de participación con un objetivo específico lo que hemos comprobado es que cada eslabón que interviene en la educación, brinda su aporte desde su real responsabilidad y con mayor eficacia en beneficio de los alumnos’, concluyó.