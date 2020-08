Posición del PAN en el Senado sobre las denuncias de Lozoya

POSICIÓN DEL GPPAN EN EL SENADO SOBRE DENUNCIAS DE LOZOYA



El Fiscal General de la República informó que se ha abierto una carpeta de investigación derivada de una denuncia hecha por Emilio Lozoya.



Los hechos referidos, aunque todos prescritos, ameritan la aplicación ejemplar, firme e imparcial de la ley.



No hay espacio para la politización de la justicia y por eso demandamos una investigación transparente y profesional.



Los hechos de corrupción deben castigarse, pero antes deben probarse.



No podemos perder de vista que los hechos son dichos de un presunto delincuente.



Debe aportar las pruebas que acreditan sus afirmaciones que, llama la atención, se extiendan hasta dos sexenios atrás.



Es imprescindible que las y los mexicanos sepamos la situación legal del señor Lozoya.



Sus actos de corrupción confesos deben ameritar prisión preventiva y ser castigados.



Entre otros, la adquisición ilegal de Agronitrogenados.



Perdonarlo sería tan grave como no investigar lo que señala.