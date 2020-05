Posiciones encontradas

DICE EL DICHO POPULAR: ’CUANDO EL ARRIERO ES PENDEJO, LE HECHA LA CULPA A LAS MULAS!



Y es claro que esto se refiere a muchos ’dirigentes’ que solamente andan en las bravatas y no piensan en las consecuencias de sus habladas y agresiones, para todo hay tiempos, sin embargo muchos andan que se les queman las habas para tratar de ’sacar’ a Andrés Manuel López Obrador del poder e ignoran que en los momentos actuales, en condiciones desfavorables, AMLO tiene una simpatía y reconocimiento del 58% de los encuestados, y algunos le agregan: ’Pues tiene mayoría en el reconocimiento, pero con claras muestras al deterioro’ que es lo miso de tratarnos de hacernos pentontos a todos. La realidad, lo hemos dicho muchas veces, es que AMLO tiene por el momento, no sé hasta cuando, una inmensa mayoría dispuesta a rifársela por él’ y esto muestra que, independientemente de que su ’partido’ ande de las greñas y en la pendeja total, AMLO, es la clave del poder y de la confianza de los ciudadanos y no es la organización de Morena, que al final de cuentas, hasta ahora, solamente ha demostrado ser un sitio, donde las ambiciones y los puestos y presupuestos es todo por lo que pelean o se pelean entre ellos, los grupos y las tribus que pretenden controlar la organización que suponen sostiene el poder de AMLO. Así, también, tendrían que reconocer que AMLO no es un simpatizante del socialismo, más bien se ha definido como un seguidor de las tesis de Jesús por aquello de PRIMERO LOS POBRES, al final de cuentas entiende que no se deben definir con dogmatismo y palabrería a los hombres que dirigen el poder, sino por medio de sus hechos y acciones, que chingados nos importa que fuera socialista o comunista o capitalista del nuevo modo, si lo que les interesa a los ciudadanos no son sus definiciones políticas ni sus conceptos, sino sus realizaciones y sus hechos, y cuando menos digan lo que digan, no ha perdido el rumbo ni el camino.



Las agresiones que incluso él resiente y muestra en sus ’mañaneras’ diciendo que son los de la vieja mafia del poder y que solamente lo atacan porque se acercan los tiempos electorales, han despertado en grupos ’radicales’, de los eternos abajo firmantes y ahora muy puestos como militantes y guerreros por el socialismo, a dar las peleas y salir, dicen, a las calles, a mostrar el músculo para que vean que AMLO tiene con qué y cuenta con ellos para las luchas y confrontaciones, como si esto fuera necesario y vamos al desgaste real y las confrontaciones claras que darán los pretextos para mayores confrontaciones y actos de violencia que pueden, en un momento, salirse del control y despeñar el ideal de mantener la paz social y un buen camino para la discusión y negociación en paz y sin violencias.



Pero como muchos dirigentes de las tribus andan que se las queman por darse a ver y que se les reconozca como los mejores ’defensores’ de AMLO, como si necesitara nanas para el cambio de pañales, solamente buscan los reflectores y la publicidad para que tengan simpatizantes en la lucha real por el control de Morena, porque al final de cuentas, muchos andan más en las ambiciones políticas y en el mantener puestos y presupuestos para que puedan hacer la política, por ello, jamás han puesto en entredicho a los grandes ricachones que andan al lado de AMLO, los viejos mafiosos del poder ahora reconvertidos en ’amlistas’ para continuar teniendo los negocios, contratos y cercanía para manejar la economía y continuar gozando de los fondos y bienes públicos para hacer sus negocios privados, total, ellos, son poquitos, y no necesitan a los clasemedieros que son los encabronados y que andan en las habladas y las conspiraciones para ’derrocar a AMLO’, como si en verdad pudieran; la realidad es que algunos ’publicistas’ que les saben explotar con sus negocios les convencen de que ellos pueden generar las campañas para que por medio de los medios se ’derrote a AMLO’, y volvemos a las voladas, ni pueden ni quieren, y sí, en cambio, sacan dinero de los clasemedieros para continuar con sus negocios y así, esos ’chayoteros’ que son definidos por las masas creen que son los ’dirigentes’ salvadores de la patria, cuando en la realidad, solamente son simples ’chayoteros’ y oportunistas que siguen ’mamando’ de la publicidad que, en la realidad, a nadie espanta…



Por un lado, tenemos a los hablantines de la derecha que dicen estar dispuestos a vender el cuero por la patria y salvarla de las ’garras del comunismo’ al que nos quiere llevar AMLO, y por el otro, tenemos ahora a los grupitos, mafias y tribus que desde la izquierda andan que se las queman por salir a dar la cara y demostrar que también se las gastan y están dispuestos a darles en la mera madre a los fifís que andan chingue y chingue a AMLO, y para que vean que desde la ’izquierda’ también hay músculo y ganas de pelea, y pues la verdad es que nos parece que los dos andan mal, no porque no tengan derecho a romperse la madre en las calles y decir lo que se les venga en gana en donde quieran, al final de cuentas, AMLO, ha dicho que hay libertad para todo, hasta para atacarlo, con el respeto debido, y no entienden los rijosos de que en los momentos actuales solamente llevarán a radicalizar sus puntos de vista y a generar ’distracciones’, como en los viejos tiempos, para que no se toquen los temas reales ni se solucionen los graves problemas que tenemos.



AMLO tiene el poder y la confianza suficientes de la gente para no necesitar ni de nanas ni de ’opositores’, la verdad es que hay cosas graves que resolver y donde se requiere del esfuerzo de todos para salir avantes y no dar pretextos para andarnos jodiendo los unos a los otros, no son los tiempos, ya vendrán los tiempos reales donde se pueden confrontar ideas o ideales y demostrar quién es quién en el bien de México, por lo pronto, dejen las habladas y dejen de distraernos, porque hay tiempos de solidaridad y de unión y son éstos … lo demás, es puro oportunismo y demagogia.



