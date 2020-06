Pospone Ricardo Monreal iniciativa para crear el INMECOB.



Para que podamos construir una solución cimentada en el consenso y en los acuerdos; no en el enfrentamiento, no en la imposición, explicó.



Señaló que la decisión, tomada con plena libertad de actuación, busca someter la propuesta a un proceso abierto de discusión para su fortalecimiento.



Con el fin de escuchar opiniones diversas para fortalecer la iniciativa que plantea la creación del Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (INMECOB), el senador Ricardo Monreal Ávila decidió posponer el trámite legislativo de su propuesta e iniciar un proceso abierto de discusión, enriquecimiento y valorización de la misma.



A través de un mensaje emitido en redes sociales, el senador señaló que, como autor de la iniciativa, decidió libre de toda presión y con plena libertad de actuación que se posponga la presentación de su propuesta para construir una solución cimentada en el consenso y los acuerdos.



Aseguró que nunca es bueno apostar por la polarización y la confrontación. ’A todas y todos nos conviene buscar caminos de entendimiento racional y senderos comunes de desarrollo. Escuchar y reconducir no desmerece a nadie’, apuntó.



Informó que a lo largo de la semana ha escuchado a analistas, especialistas, periodistas, grupos sociales y económicos, así como a personas del sector público, quienes en un intercambio respetuoso e inteligente de opiniones y de buena fe, le solicitaron que el análisis y deliberación de su propuesta sea abierta, pues se trata de una iniciativa de reforma constitucional trascendente.



’Sé escuchar. Intento actuar siempre con sensibilidad y busco la oportunidad, el mejor momento para que, lo que hagamos, repercuta en beneficio de la sociedad’, resaltó.



Ricardo Monreal dijo que también ha escuchado críticas alejadas de la realidad, algo que ’entiendo, pues son producto de la polarización que vivimos’.



Dejó en claro que toda su vida pública se ha conducido con independencia y autonomía en sus decisiones. Pertenezco, subrayó, a un movimiento social del que me siento muy orgulloso porque coincido con los ideales y principios que sostiene.



Consideró que es precisó garantizar mercados competentes y servicios de calidad en beneficio de los consumidores, usuarios y audiencias. No sólo conducirse con la lógica de generar mayores ganancias privadas.



Recordó que el pasado martes, 9 de junio, solicitó enlistar en la Gaceta de la Comisión Permanente una iniciativa que modifica los artículos 27 y 28 de la Constitución, la cual es de suma importancia para la vida pública del país.



Expuso que su propuesta plantea fusionar tres instituciones autónomas: el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y la Comisión Reguladora de Energía, a fin de promover y preservar la competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos en beneficio de los consumidores y usuarios.



La iniciativa tiene el mérito de poner en la agenda nacional un tema ’soterrado’, que ha favorecido privilegios por la falta de competencia en México y cuyas víctimas ’somos todos los consumidores’, señaló.



Monreal Ávila comentó que según estudios de destacados economistas, la concentración del mercado es causa de sobreprecios, es decir, la ausencia de competencia merma la economía familiar y limita oportunidades de desarrollo de las micro y pequeñas empresas. ’En suma apuesta a la desigualdad’.



Subrayó que la propuesta abarca los tres sectores fundamentales para el desarrollo nacional: el energético, de telecomunicaciones y el de la radiodifusión. Por ello, ’debemos encontrar medidas que garanticen su correcta regulación y fomenten la competencia económica’.



Aseguró que es una iniciativa que abre el diálogo a la verdadera competencia, de la cual nadie puede estar alejada. El sistema jurídico necesita evolucionar y cubrir los espacios que son aprovechados por quienes buscan intereses propios y no los del país, atajó.



El coordinador de los senadores de Morena recordó que en México, a raíz de las privatizaciones llevadas a cabo en la década de los 90 del siglo pasado, se generaron prácticas desleales que distorsionaron el mercado nacional perjuicio de la sociedad y de los consumidores.



Así fue como algunos de los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión y de energía, que son indispensables, no sólo para los hogares sino para las empresas, llegaron a convertirse en monopolios que impidieron que el número de ofertantes creciera y mantuvieran los precios por encima de sus niveles reales, perjudicando a todos los que vivimos en el país, explicó.



Indicó que ese tipo de prácticas, junto con conductas que se alejaron de la legalidad, exigen que se lleven a cabo cambios necesarios para blindar a las instituciones del Estado mexicano.



El legislador subrayó que no hay intención de crear un súper poder, ni dar paso al autoritarismo, a la concentración de funciones en el Ejecutivo o eliminar el carácter autónomo constitucional de dichos órganos.



Señaló que el contexto de la pandemia obliga a atender los problemas generados por la misma, y a prepararnos para la inminente puesta en marcha del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).



’Por una parte seguir observando las indicaciones sanitarias, y por la otra, implementar e instrumentar todo el comercio internacional para la recuperación económica y la fortaleza del mercado interno’, detalló.