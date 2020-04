Posponen elecciones en Hidalgo y Coahuila por COVID-19

Las elecciones previstas para el 7 de junio en Hidalgo y Coahuila quedaron suspendidas, y se realizarán una vez que pase la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.



El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), en una sesión historica debido a que fue virtual, decidió posponer los comicios con los que se renovarían presidenciales municipales en Hidalgo y el Congreso local en Coahuila.



El consejero presidente del Instituto, Lorenzo Cordova, afirmó durante la sesión que "el INE no pondrá en riesgo la certeza y equidad de la competencia electoral, y menos aún el derecho a la salud de la ciudadanía (...) planteamos que el Consejo General ejerza la facultad de atracción para posponer las elecciones de 2020 en Coahuila e Hidalgo".



En el mismo sentido se pronunció la consejera Adriana Favela, quien aseguró que la autoridad electoral actúa de manera responsable para evitar el contagio ante la emergencia que vive el país.



"El INE está actuando de manera responsable, no debemos de poner en riesgo la salud de ninguna persona, y es muy importante por eso la suspensión de las elecciones en Hidalgo y Coahuila. No se están cancelando las elecciones, simplemente se están posponiendo", aclaró.



Se prevé que las votaciones se realicen hacia finales de julio o en agosto, cuando las autoridades sanitarias contemplan que la pandemia esté controlada en México y se haya estabilizado el contagio.



Todos los partidos se sumaron al acuerdo que tomó el Consejo General del árbitro electoral. El consejero Ciro Murayama detalló que se tomó una decisión responsable el suspender la votación y esperar a que "la emergencia sanitaria se supere".



Notimex