Post Covid-19: Oportunidad para reconfigurar el mercado de dispositivos móviles en México

En estos días en que los smartphones han pasado de ser simples dispositivos y se han convertido en herramientas profesionales de trabajo (algunos analistas los comparan como los nuevos salones de clases) , el mercado de móviles en México está sufriendo un reacomodo, intervenido principalmente, por la crisis que ha traído la pandemia del covid-19.



Y es que aunque algunos fabricantes reconocen una contracción en sus ventas para algunas gamas (como la alta o la premium), sin duda una de las ganadoras es la gama media y media plus. Teléfonos que rondan entre los 4,500 y 8,000 pesos, con atractivas cámaras; grandes pantallas, funcionalidades con inteligencia artificial, diseños inspirados en sus hermanos mayores y sobre todo, durabilidad en su batería.



Es así como, al cuarto trimestre de 2019 (4T-2019), se contabilizan un total de 111 millones de smartphones en activo, cifra equivalente a una adopción de 89.4% del total de líneas móviles y 4.1% más con respecto al año anterior.



Actualmente en México, el mercado se encuentra ocupado de la siguiente manera. Hasta el último cuatrimestre de 2019, Samsung ocupaba el 35%; Motorola 15.6%; Huawei con el 13.7%; Apple con 11.3% y LG con 8.2%, según las estimaciones de la consultora CIU.



Para Ricardo Moreno, vicepresidente de LG Electronics, este momento es importante para reposicionarse en el mercado, al grado en que ya piensa ubicarse en los primeros lugares para fines de 2020. Esto acompañado de una estrategia basada en fortalecer su gama media con su nueva serie K, integrada por tres nuevos dispositivos que no rebasan los siete mil pesos.



’Lo que buscamos es recuperarnos. Yo quiero tener doble dígito de participación, ahora tengo el 8%, por lo menos quiero el 10 u 11% para el cierre de este año. No quiero estar en el quinto lugar ni en el cuarto, quiero estar dentro de los primeros tres y creo que con estas fórmulas nos vamos a acercar a ese objetivo que tenemos en México’, detalló para Forbes México el directivo.



El reto de la pandemia para el negocio

La pandemia causada por el covid-19 ha traído retos no solo para los sectores esenciales de la economía, sino también para los fabricantes de tecnología.



En este sentido, el directivo aseguró que si bien no han sido meses fáciles, sobre todo abril y mayo en donde reconoce una baja en sus ventas, confía en que los siguientes meses, o la llamada post pandemia traerá bríos para su negocio.



’Efectivamente han sido momentos de muchos cambios, nuestro plan de introducción no incluía estos retos. Evidentemente las ventas durante abril y mayo han sido muy bajas, pero a nosotros no nos afectó tanto porque nuestros inventarios ya eran muy bajos en ese momento’, señaló.



Estrategia de recuperación basada en nuevas líneas

La recuperación que espera la firma coreana se basa en la confianza en sus nuevas series de dispositivos y en el fortalecimiento como corporativo mundial, en donde los móviles solo son uno de sus brazos para su negocio.



’Qué buscamos, sin duda recuperarnos. Afortunadamente nuestro corporativo es robusto. Los resultados trimestrales se reportaron al 31 de marzo y fueron muy positivos con un incremento en utilidad de 79% con ventas de un billón de wones. Indistintamente de la situación que estamos presentando ya desde el lanzamiento de estos productos, estamos ganando participación de mercado que para nuestra división es un punto crítico que queremos mejorar’, señaló.



Su nueva serie K, con la que esperan elevar su posición en el mercado, está integrada por los modelos K61, K51S y K41S, cuenta con funciones de Inteligencia Artificial (LG ThinQ) -característica de los dispositivos de gama alta-, un botón dedicado a Google Assistant para ayudar al usuario a tomar de selfies, hacer llamadas o encontrar lo que requiera de manera más rápida.



Forbes