Poza Rica, Ver.- Bajo la protección del poder público por ser el hijo del Presidente Municipal, Francisco Javier Velázquez Straffon, arremete contra la periodista Lidia López

Directora del portal Pregoneros Zona Norte, Colaboradora de Radiofórmula y corresponsal de alcalorpolíticio.com.

Ante la falta de argumentos para refutar la crítica por los errores del Gobierno Municipal, el vástago del alcalde morenista utiliza insultos, descalificación y calumnias para agredir a quien también es catedrática de la Universidad Veracruzana.

Bien se pueden entender los conflictos existenciales de una persona que no es feliz por haber nacido como nació y quizás se pueda también entender que los errores de los hijos son el fracaso como padres, pero lo que no podemos aceptar es que su miseria personal lo lleve a cometer agresiones a una periodista al amparo del poder público.

Para casi todos en Poza Rica es desconocido que Velázquez Straffon, desde que se empezó a criticar los errores en la administración público, ha utilizado injurias y mentiras para querer tapar muchos actos de corrupción que, como en otros tiempos, se han replicado durante el mandato de su padre.

Nepotismo, adjudicaciones a modo, adquisiciones a discreción, salarios inflados para directores, direcciones inútiles (como la de desarrollo metropolitano), ausencia de comunicación social integral, gasto excesivo en el manejo de Facebook, jugosos convenios con medios locales, prestamos personales para ediles, obra pública con deficiencia, construcciones innecesarias, eventos costosos que no traen derrama económica, frustración en fomento turístico, son de las cosas que se han denunciado y en las cuales nuestra compañera ha participado desde su espacio con la intención de que la sociedad se informe y este gobierno rectifique sus errores.

Pero el periodismo no solo es denunciar corrupción, sino que por su enfoque de utilidad social también se apoya a múltiples sectores desde pedir la colocación de una lámpara hasta ayudar con temas sensibles como la desaparición de personas.

Por ello es inaceptable las agresiones verbales infundadas que Francisco Javier Velázquez Straffon lanza cobardemente contra nuestra compañera periodista quien basada en un profesionalismo ha llevado en alto el trabajo de periodistas.

Si su hijo mayor de 40 años no lo entiende, el Presidente Municipal con sensatez debe tomar cartas en el asunto y enmendar la conducta reprobable de su hijo para que no se cumpla el viejo adagio de que ’los errores de los hijos son el fracaso como padre’