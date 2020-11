PRD: ¿alianza con el PRI en 2021?

A pesar de que recientemente eligieron a través de una encuesta a su gallo para la gubernatura de la entidad, algunos miembros del Partido de la Revolución Democrática (PRD) no cierran la posibilidad de ir en alianza con otro partido para las elecciones del próximo año.

El presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD, Alberto Catalán Bastida, es uno ellos.

En entrevista para el periódico El Sur, Catalán Bastida señaló que el Sol Azteca tiene como plazo hasta el 10 de noviembre para presentar el acuerdo de política de alianzas, como coalición o candidatura común y en caso de lograr acuerdos con otros partidos la intención es que los aspirantes de los otros partidos puedan medirse con Evodio Velázquez Aguirre ’y que de ahí surja el candidato’.

Recordemos que el pasado 30 de octubre se dio a conocer que Evodio Velázquez ganó la encuesta que días antes mandó realizar la dirigencia nacional del PRD para definir a su candidato a la gubernatura.

El diputado federal por el distrito 06 de la Montaña Baja y dirigente de la expresión política Democracia Social (DS), Raymundo García Gutiérrez, es otro personaje que se ha pronunciado al respecto.

Este martes en entrevista radiofónica, informó que aunque el PRD ya tiene como su virtual candidato a Evodio Velázaquez, todavía se espera lograr una alianza electoral para medirlo con los candidatos de otros partidos políticos, e incluso con algún aspirante externo y quien demuestre tener el respaldo ciudadano será postulado a la gubernatura.

’Nosotros queremos que siga nuestro amigo Evodio Velázquez arriba de las preferencias, pero si la ciudadanía decide que sea otro ciudadano, igual vamos a tener que respaldar a quien resulte ganador’, dijo.

Y añadió: ’En el PRD vamos a priorizar el respaldo de la ciudadanía para obtener la mayoría de triunfos, porque la elección del 2021 va a requerir mucho trabajo de los líderes locales, ya no habrá el respaldo de una candidatura presidencial y la votación dependerá mucho del candidato a gobernador, a presidentes municipales y diputados locales y federales’.

En efecto, en 2021 ya no aparecerá en la boleta electoral el nombre de algún personaje de la vida pública nacional. Todos los candidatos tendrán que trabajar intensamente para ganar la elección.

Sin Andrés Manuel López Obrador en la boleta electoral, el PRI y el PRD tendrán la oportunidad de recuperar algunos espacios que perdieron en 2018. Por lo que los candidatos de Morena tendrán que bajarse de su nube y sudar la gota gorda de la campaña.

El alcalde de Teloloapan, Efrén Romero Sotelo, también coincide con Alberto Catalán y Raymundo García, en el sentido de que el PRD debe ir en alianza con otros partidos en la próxima elección, inclusive con el PRI.

’Todas las alianzas son buenas, pero tenemos que ver quien encabeza la alianza en Guerrero. Yo considero que sí es factible una alianza, sobre todo que sea alguien que unifique a los dos partidos’, señaló el pasado 22 de octubre luego de inaugurar algunas obras de electrificación con el secretario de Desarrollo Social del gobierno estatal, Mario Moreno Arcos.

El primero en pronunciarse a favor de una alianza entre el PRD y el PRI, fue el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero. Y lo hizo el 19 de enero de 2019, desde Ometepec (la tierra que lo vio nacer el 21 de abril de 1956).

En esa ocasión, reconoció que es algo que nunca se ha dado, pero será motivo de la reflexión.

’Una coalición con el PRI sería inédita’, dijo.

Y sostuvo que en muchas ocasiones, al perredismo le falta una visión más profunda.

’Yo no quiero aventurarme a qué es lo que va a pasar en 2021, pero lo que sí puedo garantizar es que el proceso electoral y los resultados serán muy diferentes a lo que se vio en esta jornada electoral del 2018, porque la gente votó por Andrés Manuel López Obrador, no votaron por Juanito Pérez’.

El ex gobernador Aguirre tiene mucha razón al señalar que una alianza electoral entre el PRD y el PRI sería inédita.

Por cierto, algunas voces al interior del PRD no ven mal que él sea candidato de una gran alianza de partidos a la Alcaldía de Acapulco, ya que es un personaje con un gran liderazgo y aceptación entre la población. Hasta en el PRI sigue contando con el respeto y aprecio de varios dirigentes, ya que es el partido en donde inició su carrera política.

Y qué bueno que el Sol Azteca no esté cerrado a una posible alianza con el PRI en las elecciones del próximo año, para así enfrentar a un ensoberbecido y divido Morena que ya se siente instalado en Casa Guerrero.

ENTRE OTRAS COSAS… La encuestadora regiomontana Massive Caller colocó a la administración del alcalde de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, en el lugar 71 de 105 alcaldes del país que fueron evaluados en la encuesta realizada el pasado 23 de octubre.

De acuerdo al estudio, el autodenominado ’Gobierno de la Gente’ nuevamente aparece con una calificación deficiente al obtener un 28.8% de aprobación ciudadana. O sea, un rechazo del 72%. ¡Zas!

A la pregunta ¿Si su actual alcalde quisiera reelegirse o buscar un nuevo puesto público votaría por él/ella en las elecciones del año 2021?, la respuesta de los chilpancinguenses encuestados fue contundente: sólo el 19.9 por ciento manifestó que sí votaría nuevamente por Antonio Gaspar.

El 80.1 por ciento de los ciudadanos de la capital guerrerense ya no depositaría su confianza al personaje que en 2018 llegó al Ayuntamiento gracias al PRD y que ahora tiene un pie en el PT a través de Yasmín Arriaga Torres, su esposa, a quien mandó de avanzada.

E-mail: [email protected]

Twitter: @efiglesias