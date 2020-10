PRD Hidalgo defenderá los triunfos obtenidos, además peleará Molango y Huazalingo

- PRD defenderá los triunfos obtenidos, además peleará Molango y Huazalingo.



- Héctor Chávez celebra que PRD sea segunda fuerza en cuanto a número de ayuntamientos a gobernar.



Tras celebrar el resultado obtenido en el proceso electoral de Ayuntamientos, Héctor Chávez Ruiz, presidente del Comité Estatal del PRD, aseguró que eso les da energía y confianza de que así seguirán los resultados; al tiempo, advierte que ya han dispuesto de un equipo de abogados para defender los triunfos obtenidos y no permitirán que se los arrebaten ’en la mesa’.



Respecto al desarrollo del proceso electoral, el líder del sol azteca se mostró preocupado por hechos ocurridos ’en muchos lugares se cometieron prácticas que ya no se presentaban tan burdamente: la compra de votos, la utilización de los recursos públicos para incidir en el resultado de la elección, la dádiva o el engaño para después generar algún compromiso, la utilización de retenes, entre otros’.



En este sentido, señaló que son cosas que no se deben permitir y sí denunciar, ello con el objetivo de avanzar a un verdadero Estado Democrático ’donde sea la voluntad del ciudadano lo que determina el resultado de la elección’.



En relación a la siguiente etapa del proceso electoral, que es la Jurisdiccional, Héctor Chávez Ruiz aseguró que defenderán ’con todo, los triunfos obtenidos’ y para ello ya se tiene previsto un equipo jurídico, tanto de la dirigencia estatal, como de la dirigencia nacional, ’para poder hacer frente a cualquier impugnación’.



Respecto a los municipios que pelearán en los órganos jurisdiccionales, indicó que en caso de que Ixmiquilpan sea para el PT, se buscará revertir el resultado, lo mismo que en Molango en donde la diferencia es de 100 votos.



Además, adelantó que en el municipio de Huazalingo se solicitará la nulidad de toda la elección, bajo los argumentos de que se hizo uso de recursos públicos, se entregó material para construcción, le dieron tarjeta e incluso hubo pago por el voto de hasta dos mil pesos. Dichos hechos se plantearán ante la FEPADE para que se logre la nulidad y órganos jurisdiccionales.



Finalmente, Héctor Chávez comentó que el resultado de la elección y que el PRD esté en segunda fuerza, no es producto de la casualidad, sino del entendimiento que se ha logrado y los pasos que se han dado, como la desaparición de corrientes en el seno del partido, lo que ha hecho que sean ’unidos y solidarios’.



Reconoció a los militantes que se quedaron en el PRD, ’que no se fueron a otra oferta política, ya que, si se hubieran ido, ahora pasarían por la derrota electoral’.