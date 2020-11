PRD Hidalgo definirá su política de alianzas locales: Héctor Chávez



El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Héctor Chávez Ruiz, afirmó que la política de alianzas que adopte el sol azteca en el ámbito local, en 2021, corresponderá a cada dirigencia de los estados donde se efectúe elección, incluido Hidalgo.



’Nosotros acataremos la instrucción que nos dé la dirigencia nacional, sabiendo que habrá respeto a las decisiones locales para que de esta manera, donde se pueda conseguir un gran acuerdo, por supuesto que se hará’, dijo durante una conferencia de prensa virtual, acompañado por el dirigente nacional perredista, Jesús Zambrano Grijalva.



El líder estatal aseguró que la dirigencia que encabeza cuenta con el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional para que lo acuerde el PRD en Hidalgo con otras fuerzas políticas ’sea lo que se plasme en algún posible convenio de coalición o de candidaturas comunes’.



’Eso nos deja muy tranquilos a los perredistas en Hidalgo, sabiendo que será el Consejo estatal el que determinará la política de alianzas’, insistió.



Luego de que el PRD, el PAN y el PRI acordaron una agenda conjunta con el movimiento Sí por México, Chávez Ruiz hizo un llamado a todos los partidos en Hidalgo para sumarse a un frente opositor y vencer a Morena en los comicios de 2021, año en el cual serán renovados 18 curules locales de mayoría relativa y 12 de representación proporcional, además de siete distritos federales en Hidalgo.



’Este llamado es para todos los partidos, incluidos algunos aliados de Morena, que en lo local no están de acuerdo cómo fueron procesadas las candidaturas y cómo al final, les han dado un trato indigno a los demás partidos políticos, que en algún momento fueron por una línea nacional con ellos’, aseguró.



’Todo aquel que esté preocupado por el destino por el que están llevando a México, y a Hidalgo en el Congreso local, pues por supuesto que caben en este gran frente’, mencionó.



En tanto, Zambrano Grijalva añadió que es posible vencer a Morena en la gran elección de 2021, pues aseguró que sí en los pasados comicios municipales los partidos opositores a la gestión del presidente de la República hubieran contendido en coalición, no habrían ganado uno solo de los municipios.



’Ya se demostró que sí les podemos ganar, hay que repetir la receta’, conminó el líder nacional del sol azteca.



Advirtió que ’no hay buenos augurios’ si Morena mantiene la mayoría en el Congreso de la Unión, pues criticó la disminución ’brutal’ en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2021, año en el que Hidalgo tendrá una reducción de 2 mil 300 millones de pesos respecto lo que obtuvo en 2020.



El dirigente añadió que aunque en Hidalgo aún no se sientan a negociar posibles alianzas para el siguiente año, informó que hay acuerdos entre el PAN, el PRD y el PRI para contender en coalición por las gubernaturas de Sonora, San Luis Potosí, Michoacán y Baja California Sur.



’El PRI ya públicamente ha manifestado su disposición a que podemos caminar también en lo que se refiere a las diputaciones federales; hay que sentarnos, no lo hemos hecho todavía’.



No obstante, se dijo convencido de que las fuerzas políticas de oposición puede unirse en busca de congresos y ayuntamientos en el país.



Cuestionado sobre los riesgos que implica hacer alianza con otros partidos debido al historial negativo de algunos de sus personajes, Zambrano Grijalva reconoció que existe, como en toda contienda, pero el que se vive ahora, afirmó, es mayor.



’El mayor riesgo que vive el país es que continúe esta ruta de deterioro, que se afiancen las pretensiones de un autócrata para hacer lo que quiera, para adueñarse de los poderes, desaparecer los órganos autónomos y golpear la calidad de vida de la gente. Estamos convencidos de que ese es el mejor camino que hay que seguir’, insistió.



’Lo que tenemos ciertamente que ir midiendo, en cada uno de los casos, para cada una de las definiciones en los estados, es qué personajes son, si provienen del PRI, los que pueden jugar un papel sin que sean objeto de señalamientos específicos’, expuso.



Dijo que, de mantener Morena la mayoría en los Congresos, continuará ’un régimen que quién sabe adónde nos vaya a llevar’.



Negó que los tres partidos se hayan conjuntado en la iniciativa de Sí por México derivado de convocatoria alguna del Consejo Mexicano del Negocios.