PRD PAN Y PRI EDOMEX AL 2021.

Los ciudadanos políticos se trasladan a electores Morales con base al consenso y consciente de nuestra ciudadanía liquida presiona a las cúpulas de poder en no votar a malos gobiernos a causa de su ineficiencia. Esto votar con tu conciencia .una novedad americana. Las presiones a los miembros del colegio electoral son amenazados producen miedo, la ciudadanía fanática los presionaba. La cultura consciente, ética, colectiva y valores contra los medios de compra de voluntades. Las acciones de consenso y voluntad Política de establecer equilibrios en el poder legislativo con su agenda de gobierno para todos, las diferencias se han consensado a nuestro sistema democrático, a través de la política como forma de gobierno a través del sistema de partidos políticos con nuestra democracia imperfecta. Gobiernos de coalición con una agenda de gobierno consensado. Las acciones de los partidos pueden formar gobiernos de coalición o coalición legislativa. Otra fórmula puede ser (MORENA –PT, NA). Tiempo del Valle de México por el bien de todos 2021 EN gobiernos eficientes y eficaces a la cosmovisión de la región con acciones de rostro Humano.



La convivencia e interacción de cada región del país que permita mejores alternativas de salud, educación, fuentes de trabajo y el ataque a la inseguridad con normas . La importancia de la participación ciudadana y la organización electoral en periodo de pandemia. Las precampañas no se realizaran y la lucha democrática será a partir abril hasta el día del voto consciente de contrapeso a lo ideal al perfil de personas honestas, con experiencia, si el esquema de cuotas será la incertidumbre de los partidos y la política de compra de votos de las formas que determine los partidos, pero no habrá certeza este 6 de junio. A la conducta de la alianza PAN, PRD Y PRI en visiones oblicuas de poder y a la falta dela metodología del cómo ser competitivo a causa de las reglas antiguas de poder de castas. Las convocatorias y sus coaliciones el término de 26 de enero, reelección por grupo de poder Puros y Gapos.



Los elementos y su territorializacion de la población con su estado de ánimo y a las causas de interés de la población en temas medulares de seguridad, empleo y salud. El Partido de la Revolución Democrática (PRD/ LA COYUNTURA Y CIRCUNSTANCIA ESTA, SOLO VOLUNTAD NECESARIA DE PODER ROMPER ESQUEMAS ANTIGUOS) se dejó en claro que en el estado de México se está trabajando bajo la lógica de los acuerdos nacionales que impulsan una gran coalición, misma que no se está materializando para la elección de miembros de los ayuntamientos y diputados locales. Aquí dependerá de la habilidad de poder surcar la ave del pantano ante las tentaciones económicas y de grupos de poder de cada distrito y municipio; la lección del 2018, hoy no hay nada para nadie para el 2021, esto dependerá de la operación política y de reposicionamiento de los actores. La designación de consenso de perfiles bien definidos y no a la reciclación de perfiles del viejo cuño, romper estos estigmas de poder empoderar a los partidos dependerán de acuerdos y una agenda de gobierno en común con sus candidaturas EXTERNAS EN LOS PARTIDOS.



El registro interno de aspirantes a diputados federales en enero con su ampliación; la precampaña se desarrolle del 25 -al día siguiente- al 16 de Febrero del 2021 se proyecta en suspenderlo a causa de la grave situación de la pandemia de más de 140 mil muertos y sin control .La n adquisición de vacunas por los estados y municipios de la zona más contaminada en la ZMV. El ocho de Marzo del 2021 se celebrará un Consejo Estatal electivo, tomando en cuenta que el PRD está inmerso en una coyuntura de carácter nacional, derivado de la cual en el estado de México se generará una política de alianzas eficaz.



La estrategia de morena de establecer la a coalición de Morena, pt y nueva alianza, a nivel local en 44 distritos y 118 municipios con la mano de Morena y reacomodar en su caso a los que no se reelijan con otro partido, todo coalición puede ser parcial y modificarse. No así a nivel federal del PVEM. El resultado del maremoto electoral en el valle de México en el 2018 ,se pretende reciclar el efecto en el 2021 con 93 municipio de los cuales A Morena son 70 y 23 para PT ( 17 )Y NUEVA ALIANZA(6) y más de 35 distritos locales, Para Morena 26 ,5 a Nueva Alianza , PT EN 4 ,así como 25 candidaturas comunes para consolidar su triunfo en el 2021 . Morena tiene la mano. ¿ Qué hará la oposición ,si cambia de actitud o de cuotas porque la esperanza está en el aire de nuestra sociedad liquidad con su estado de ánimo’? . El contrapeso se puede dar, siempre y cuando se rompa el esquema del método de selección de candidatos con perfiles regionales y no la intención del voto amañado por la encuesta.



El parido Morena de movimiento con sus migraciones camaleónicas busca mantenerse en el 2021 como poder público de intereses. Ya firmó un acuerdo de te intención de alianza en dos estados, Guerrero y San Luis Potosí, con el PVEM (cederá a las líneas piramidales de su dirigencia nacional, con convenios holgados) , el PT y Nueva Alianza, que tiene registro de partido local. El presidente Municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, da resultados, porque está comprometido con el bienestar de las personas y eso ha quedado demostrado a lo largo de cinco años de trabajo al frente de la administración municipal. La figura de candidatura común al 26 de en enero. El PRI, PAN y PRD no lograron un acuerdo y hasta el 28 de enero para la coalición.



Las circunstancias de una nueva realidad de la distribución del poder y al fenómeno del 2018 con AMLO, el intereses fundamental de controlar el congreso federal y ser el encargado de los filtros a las diputaciones federales de los distritos electorales 300 y sus 200 plurinominales. Por ejemplo el estado de México tiene 41 diputados federales, 45 locales y si su votación es bastante les permite tener mínimo 15 diputados plurinominales para los partidos y poder acomodar a sus incondicionales en los congresos.



El poder ejecutivo local en su dinámica de cuotas y espacios de grupos de poder, reciclados sus 45 diputados de mayoría y en la mesa sus plurinominales. LO ENDÓGENO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LA BÚSQUEDA DE LA VÍA LIBRE LAS PLURINOMINALES; EL EDOMEX LA 5 CIRCUNSCRIPCIÓN: Las inconformidades traducidas en renuncias y migraciones al partido del Gobierno a nivel federal, se suman las disputas interpartidistas. Panistas, priistas y perredistas de viejo cuño, largos vividores de las nomenclaturas en la caza de espacios para la Cámara de Diputados. Sino ser integrados a las listas para tener espacios asegurados en San Lázaro. Las cúpulas no ven hacia otro lado. El PRI ya está las presiones. Los dirigentes de sectores y agrupaciones exigen las cuotas eternas, como si el movimiento obrero, los campesinos y el sector popular tuvieran alguna representación. El PRD quienes se adueñaron de la franquicia y la han llevado a su mínima expresión intenta colocarse o colocar a sus cercanos.



La coalición MORENA, PT Y NUEVA ALIANZA SIN EL PVEM (CIRCULO DE PODER DE LA BUROCRACIA DE TECNÓCRATAS EN EL PODER PUBLICO) ’Juntos Haciendo Historia’ de presencia de mayoría en el congreso local y su aprobación del presupuesto de más de 8 mil millones de pesos y partidas de compra de inyecciones de un presupuesto de más de 400 millones de pesos.