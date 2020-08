PRD, rumbo a la elección del 2021…

(Carta a Don Héctor)





EN UN EJEMPLO DE CIVILIDAD POLÍTICA, EL PARTIDO de la Revolución Democrática llevó a cabo este fin de semana su Consejo Estatal mediante el cual sus militantes a través de sus consejeros, eligieron de manera democrática al nuevo comité directivo y a su máximo órgano de dirección, el Consejo Estatal, quien como tal decide y acuerda los lineamientos de acción de ese partido político.



En efecto, la nueva dirección estatal, como el Consejo, fueron elegidos, además de legal, de manera pacífica, democrática y en unidad, órganos en los que se incluyeron todos los grupos que integran el PRD. Atrás quedaron los pleitos, las acusaciones y las agresiones no sólo verbales, sino también físicas, ocurridas en el pasado y que eran muy frecuentes en los congresos del también llamado sol azteca.



Puede decirse, en consecuencia, que además de elegir a sus principales órganos de dirección de manera pacífica, el PRD salió ganando durante su Consejo estatal, pues al salir en unidad, no sólo da un ejemplo de civilidad política, sino de que también ese partido está unido para enfrentar el proceso electoral federal, por el que se elegirán diputados a la Cámara baja, sino también para para participar en la elección local por la que se elegirá gobernador del estado, diputados locales y ayuntamientos municipales.



Hay que decirlo. Una y otra vez se ha dicho que el PRD va a perder el registro y hasta desaparecer del mapa electoral y político. Así lo pronosticaron en la elección del 2018, y con todo y el arrastre del hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador, el sol azteca en Guerrero ganó una cantidad envidiable de presidencias municipales, que son el eslabón más cercano de los guerrerenses con las autoridades.



’Vamos a desfondar al PRD’, decían algunos dirigentes de ese partido, que cual nalgas prontas, se le fueron a ofrecer al entonces candidato presidencial de Morena. Algunos de los Pro-amlo, los Judas Iscariote del 2018, ciertamente obtuvieron algunas candidaturas, y otros nada más fueron utilizados cual papel sanitario, y ahora nuevamente, en una actitud enfermiza, pregonan de nueva cuenta la extinción del sol azteca, el partido que en su momento les dio todo.



Sin embargo, como dice el exalcalde de Eduardo Neri, Pablo Higuera Fuentes, el PRD está más vivo que nunca, porque contra lo que se diga, es el verdadero heredero de la izquierda histórica en el estado. Por supuesto que en la construcción del partido, han existido errores pero también aciertos, de ahí que existan perredistas en todo el estado. Más aún, de una u otra forma, el PRD se ha librado del cáncer que lo desvió del camino y que hoy se encuentra en Morena.



Sin duda que es cierto. El PRD demostró durante su Consejo de este fin de semana que está unido para lo que viene, en donde habrá de elegir candidatos auténticos, con liderazgos comprobados, responsables y honestos, es decir, candidatos competitivos. Los otros, los que llegaban al poder solo a través de plurinominales o acuerdos nada claros, están en otro partido.



Por supuesto, como en todo partido político aún hay diferencias en el PRD que, pese todo, son salvables en favor del destino de ese instituto político. Los resultados de la elección del 2021, dirán si finalmente los que hoy dirigen al PRD están en lo correcto.



Por lo pronto, el nuevo comité directivo estatal del PRD lo encabeza Alberto Catalán Bastida, de IPG que dirige Ángel Aguirre Rivero, llevando como secretaria general a un miembro de la ex Coduc. Además, la nueva dirigencia la integran dos miembros de Alternativa Democrática Guerrerense que encabeza el exsenador Celestino Cesáreo Guzmán; otro de Democracia Social que liderea el diputado federal Raymundo García Gutiérrez; uno más de Movimiento Alternativa Social cuyo dirigente es el diputado Bernardo Ortega Jiménez, y otro más que es miembro de la UIG, de Víctor Aguirre Alcaide.



Hay que decir que el Consejo General del PRD, que como hemos dicho es el órgano máximo de gobierno de ese partido, lo encabeza Mario Ruiz Valencia, de Alternativa Democrática Guerrerense, y como secretario, un miembro de Nueva Mayoría, que dirige el exalcalde de Acapulco.



Lo que sigue, señala el también diputado local, Celestino Cesáreo, de cara al inicio del proceso electoral local que inicia en septiembre, será la elección de los candidatos a los diversos cargos de elección, incluido el de gobernador del estado, que ’debe ser quien tenga una trayectoria limpia, sin mancha, sin señalamientos, e intachable en el servicio público’.



Mientras eso llega, el nuevo dirigente del comité directivo estatal del PRD, Alberto Catalán, llamó a todos los perredistas a fortalecer la unidad de su partido. Guerrero, lo merece, dijo.



