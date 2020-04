PRD será protagonista en 2021: Evodio

El líder del Frente Amplio Democrático de Guerrero (FADG), Evodio Velázquez Aguirre, aseguró que el PRD será protagonista en 2021, toda vez que en la entidad superan los 200 mil afiliados, militantes superiores a los que tiene Morena, PRI y Movimiento Ciudadano (MC).



En conferencia de prensa, Velázquez Aguirre fue enfático en señalar que pese a tener confianza en el presidente Andrés Manuel López Obrador, los guerrerenses no han visto la 4T, ’sabemos que el proceso que viene ya no será tan fácil para algunos actores políticos, por lo que en cada rincón que visitamos, dejamos propuestas y las posibles soluciones a las diversas problemáticas de la entidad’, expresó.



Sobre las alianzas, el ex alcalde de Acapulco manifestó que el PRD busca primero la unidad interna para llegar fortalecidos en 2021 y después, consolidar las coaliciones que permitan inscribir candidaturas, competir y ganar puestos de elección popular en los comicios venideros, concluyó.