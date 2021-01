PRD, sin ninguna postura política sobre incendio en el Metro

• No es momento de politizar la situación ya que el problema es técnico



• Esperará dictámenes técnicos en poder de Fiscalía de la ciudad de México



En relación al incendió que se registró a las 5 de la mañana de este sábado en las oficinas centrales del Sistema de Transporte Colectivo Metro, el diputado local del PRD, Jorge Gaviño Ambriz, dijo que antes de pronunciarse políticamente al respecto y de pedir la comparecencia de la Directora, ’primero debemos que tener toda la información y revisar los dictámenes que se elaboren al respecto.



Asimismo, tener todos los elementos técnicos para poder, en un momento determinado, tomar una decisión de llamar a todos los funcionarios públicos que estén en su tramo de responsabilidad del incendio’, indicó.



Gaviño Ambriz, consideró que todavía no podemos culpar a nadie, y hacer una aseveración al respecto, pues hay que esperar los dictámenes técnicos que ya ordenaron, inclusive, ya están en el Ministerio Publico a través de la Fiscalía de la Ciudad que, están atentos a las investigaciones y hay que esperar todos los datos para poder tener una información adicional.



El diputado perredista, consideró que no es el momento de politizar la situación ya que el problema es técnico, un accidente que ocurrió y lo que debemos que tener son todos los elementos técnicos afectos a este incidente para poder tener una postura política y no adelantarnos.



’Esperamos a que las autoridades del Metro, dé su parte oficial, opinión y postura técnica para que nosotros podamos pronunciarnos al respecto’, señaló.



El legislador que fue Director del Sistema de Transporte Colectivo ’Metro’ en la pasada administración capitalina, expuso que van a ver cuál fue la afectación.



’Nosotros en el Congreso local, vamos a solicitar a la dirección del Metro que nos informe cabalmente, pues cuales son los contratos de mantenimiento, cuáles fueron sus alcances, cuáles fueron sus costos, para conocer más las posibles causas de esta situación; pero, sobre todo, para que no vuelva a ocurrir’, acotó .



También, agregó, solicitarán cuales fueron las bitácoras de mantenimiento y las libranzas en caso de que haya una empresas dando mantenimiento externo y saber que hicieron; cuales fueron sus últimos trabajos, pues prácticamente estas subestaciones se revisan todos los días, ya que antes de entrar al servicio tienen que revisarse las instalaciones y debe de haber gente de guardia.



Conocer todo esto, dijo, para poder saber que paso y determinar si fue previsible o no este lamentable incidente.



Afirmo que, como director del metro, expuso que estas instalaciones deberían de haberse sustituido desde hace 20 años y, cuando menos, paulatinamente, irlas cambiando y no se hizo así.



Pero, recordó que, ahora, hay un recurso que autorizo el Congreso local de 38 mil millones de pesos que, es una inversión enorme que se va a hacer a partir de este año para modernizar las líneas 1,2 y 3, básicamente la línea 1. ’Lo autorizamos en el Congreso de una manera unánime todos los partidos políticos porque sí es necesario este recurso para la modernización del Metro’, subrayó.



Gaviño Ambriz, reconoció que son sistemas muy obsoletos, viejos, pero que, definitivamente, se les tiene que dar un mantenimiento adecuado para evitar cualquier tipo de riesgo a los usuarios. ’Un servicio público no se puede prestar si no es con una seguridad, digamos lógica, hacia los usuarios. No se puede dar un servicio público sin la garantía de una seguridad absoluta a los usuarios y por eso es muy importante que el estado garantice las buenas instalaciones, la buena funcionalidad y, la adecuada seguridad para todos los que utilizamos el servicio público’, aseveró.



