(Carta a Don Héctor)



• Jaime Ramírez, otro prospecto para Chilpo

• Precampañas, a partir del 10 de noviembre





JAIME RAMÍREZ SOLÍS, HAY QUE DECIRLO, se ha desempeñado como regidor del Ayuntamiento de Chilpancingo, director de Tránsito Municipal, diputado local al suplir en el Congreso al hoy gobernador Héctor Astudillo Flores, director de Personal del Gobierno del Estado, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, y actualmente subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Guerrero.



Es decir, diría el Maestro, tiene toda una hoja de servicios dentro de la administración pública, lo que indica que no es ningún improvisado precisamente en el servicio público, de ahí que quienes lo conocen y saben de sus capacidades y compromiso con el pueblo de Chilpancingo, señalan que sería un excelente alcalde, por supuesto, de la capital del estado.



Hay que decir que Ramírez Solís es uno de los aspirantes a la candidatura de su partido para la presidencia municipal de Chilpancingo, junto con Jorge Salgado Parra y César Armenta, principalmente, pertenecientes a la nueva generación de políticos del PRI, y que sin duda darán mucho de qué hablar a partir de ahora y en los años próximos.



Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero, con diplomados en diversas áreas de las ciencias sociales, el hoy subsecretario de Administración y Finanzas de la SEG es un orgulloso chilpancingueño, fruto de la cultura del esfuerzo y como parte de una familia dedicada al trabajo. Es, también, de acuerdo a quienes lo conocen, un hombre sencillo, honesto y capaz.



Y por eso es, precisamente que se le menciona como aspirante a candidato de su partido a la Presidencia Municipal de Chilpancingo. Es un hombre honesto y comprometido con las causas del pueblo. Y como pocos, es de los que más ha aprendido del actual gobernador del estado, con quien ha trabajado desde hace mucho tiempo. En consecuencia, es garantía de resultados.



En fin. Falta poco para que su partido, el PRI, tome decisiones sobre quién será su candidato a alcalde de Chilpancingo. Es indudable que ese partido tiene de dónde escoger, pues como pocos partidos políticos, el tricolor ha construido nuevos cuadros que desde ahora están en la puja por ocupar cargos públicos y de representación popular.



Mientras tanto, el exdiputado local no se perturba. Concentrado en su función como subsecretario de Administración y Finanzas de la SEG, sabe que el trabajo, el tiempo y la circunstancia definirán el candidato de su partido. ’Todo llega a su tiempo’, dice.



EN OTRO ASUNTO, EL CONSEJO General del Instituto Estatal de Participación Ciudadana dio a conocer en sesión virtual los plazos a los que a los que deberán sujetarse las precampañas de los aspirantes a cargos de elección popular, en donde también se aprobó el aviso para la separación del cargo de los funcionarios públicos que pretendan postularse como precandidatos en el proceso de gubernatura, diputaciones y ayuntamientos municipales.



El aviso de referencia señala que los servidores públicos con cargo de dirección o que tengan bajo su responsabilidad la operación de programas sociales y que aspiren a un cargo de elección popular, deberán separarse durante el lapso que duren las precampañas, respecto del cargo por el que sean ser postulados. En consecuencia, deberán separarse un día antes del inicio de la precampaña del partido político por el que pretendan postularse.



Hay que decir que los plazos de precampaña son las siguientes: Para la elección de gubernatura es del 10 de noviembre del presente año al 8 de enero del 2021. Para la elección de diputaciones de mayoría relativa, del 30 de noviembre al 8 de enero. Y para la elección de miembros de ayuntamientos, del 14 de diciembre al 8 de enero próximo.



Para el caso de aquellos que pretendan reelegirse en el cargo, o que no tengan funciones de dirección, fiscalización, supervisión o manejos de recursos públicos, ni lleven a cabo la ejecución de programas de gobierno, no estarán obligados a separarse del cargo, pero sí sujetos a lo que establece la ley al respecto.



Así que ya lo saben todos. Y cuando digo todos, es todos. Y nada de aquello que una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa.



POR ÚLTIMO. ¿SE ACUERDAN DE JESUS Evodio Velázquez Aguirre? Sí, ése que dejó todo un cochinero en el Ayuntamiento de Acapulco, con desastre financiero, con deudas por doquier, y con la inseguridad pública a todo lo que da. Bueno, pues ése mismo será el candidato del PRD a la gubernatura del estado, luego de que ganó la encuesta acordada para elegir al abanderado de ese partido político.



El exalcalde, al que la actual presidente municipal del Puerto calificó de mañoso, y ni duda cabe que tiene los elementos para señalarlo, quién sabe cómo pero le ganó al expresidente estatal del PRD, expresidente del Congreso local y exalcalde de La Unión, un hombre honesto, responsable y cabal, de acuerdo a quienes lo conocen.



Por cierto, Jesús Evodio es miembro de la corriente de Los Chuchos, los que precisamente han hundido al PRD.



Comentarios: [email protected]