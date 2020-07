Precandidata del PAN por El Arenal invierte miles en hacer campaña… para volver a perder

La ambición por sentarse en la silla de la presidencia municipal de El Arenal ha llevado a Nancy Janeth Luna Zúñiga a erogar miles de pesos en hacer campaña, fuera de la Ley, pagando su inclusión en una revista de corazón, además de falsear datos sobre una Fundación a través de la cual se promueve.



Poco le ha importado que el proceso electoral se encuentre suspendido y que los precandidatos o candidatos a alcaldías estén impedidos a realizar campañas políticas para posicionarse, so pena de que su registro y/o resultado sea impugnado.



Aún antes de competir, estaría perdiendo lo más por lo menos.

Luna Zúñiga pagó 40 mil pesos para salir en la portada de la revista Líderes Políticos del mes de junio de 2020, la cual imprimiría alrededor de unos 500 ejemplares reales, por lo que cada una le habría salido en 80 pesos.



Más allá de la veintena que tenga en sus manos, para el recuerdo y para entregar a sus familiares, probablemente una veintena hayan llegado efectivamente a El Arenal, promoción que le costaría 2 mil pesos por cada folleto, sin que se viera especialmente beneficiada tampoco en redes sociales, donde el impacto sería similar.



A cambio de un impacto mínimo para promocionarse, su misma candidatura podría ser impugnada.



La obsesión por perder



Nancy Janeth Luna Zúñiga ya fue candidata a diputada federal por el distrito III Actopan bajo la coalición de Por México al Frente.



En dicha elección obtuvo alrededor de 18.8 mil votos, quedando en tercer lugar de las 3 grandes coaliciones con un porcentaje apenas superior al 10% de los votantes.



Morena obtuvo 5 veces más sufragios que Luna Zúñiga y el mismo PRI obtuvo 3 veces más: nunca tuvo oportunidad.



Independientemente de que cualquier resultado que obtenga puede ser impugnado por violar la Ley electoral, sus posibilidades son ínfimas.



De acuerdo con la información interna de el mismo Acción Nacional, el municipio de El Arenal carecería de toda esperanza para ganar el ayuntamiento, al grado que es uno de los 60 donde solamente un aspirante ha levantado la mano, pues no son competitivos (hay 24 donde creen que pueden dar sorpresa y otros 6 donde de plano nadie quiere pasar por la vergüenza de ser arrasados).



Gastando para hacerse notar



Ser portada de una revista de corazón erogando miles de pesos, pese a violar la Ley electoral, no es el único gasto en el que ha incurrido para darse a conocer.



Durante la entrevista otorgada a Líderes Políticos, Luna Zúñiga afirmó que fue galardonada con el Premio Nacional de Excelencia Profesional 2017.



Lo que no dijo, es que en el medio, aquellos entregados por la organización ’El salón de la fama’ son considerados premios patito, pues no cuentan con el respaldo de ninguna organización seria.



De hecho, tanto los organizadores de ese evento como otros similares han sido ventilados en medios porque ’rentan’ un espacio en la Cámara de Diputados o en el Senado para tratar de darle seriedad a su premiación, cuando la realidad es un negocio redondo que cobra a cada uno de las decenas de galardonados que hay anualmente, cuotas que van de los 50 a los 200 mil pesos, además de obtener beneficios durante las cenas de gala ’que ofrecen’ para la celebración del reconocimiento.



La organización pertenece al ’Claustro Mundial Universitario’ que otorga supuestos títulos ’Honoris Causa’, también patito, donde sólo los personajes más incautos del país caen, al grado que se les conocen como los premios a la ingenuidad, pues sólo son comprados por funcionarios menores, aspiracionistas y demás fauna política que se ve impedida a obtener un reconocimiento de verdad.