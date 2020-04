Precandidatas de Morena a la alcaldía de Ixmiquilpan, son desconocidas y afines al PAN

Reportaje Especial



Precandidatas de Morena a la alcaldía de Ixmiquilpan, desconocidas y afines al PAN



-Se trata de las deconocidas Laura Basualdo y Verónica Suhail , pareja sentimental de Eddy Escamilla, incondicional de Xóchitl Galvez y ex secretario de Cultura de Ixmiquilpan durante gobierno de Cipriano Charrez acusado de fraude.



Por: Carlos Vega



Con el fin de entregar a la coalición PAN-PRD el triunfo en Ixmiquilpan, la senadora panista Xóchitl Gálvez Ruiz recurrió a la estrategia de registrar como precandidatas a dos de sus incondicionales para la candidatura de Morena por ese municipio, Verónica Suhail Rodríguez y Laura Basualdo, ambas internacionalmente desconocidas y sin arraigo político en la región del Valle del Mezquital pero que tienen nexos con el consejero morenista Eddy Rodríguez Escamilla , exdirector de Cultura del gobierno de Ixmiquilpan durante la administración de Cipriano Charrez Pedraza.

Como Plan B inscribió como aspirante a su pareja sentimental, Verónica Suhail Rodriguez , pedagoga sin ningún tipo de trabajo político y desconocida en la región de Ixmiquilpan.



Aunque Eddy Rodríguez ha negado cualquier tipo de relación sentimental con Suhail, ambos realizaron sus respectivos registros juntos.



Prueba de ello es que mientras Eddy tenía la ficha número 256 , Suhaul se registró con la 255.



Tras el triunfo del entonces panista Cipriano Charrez a la alcaldía de Ixmiquilpan por una extraña alianza entre el perredista José Manuel Zúñiga Guerrero, ex presidiario y ex alcalde de Ixmiquilpan con Xóchitl Galvez Ruiz, ex candidata del PAN a la Gubernatura, dos de los recomendados por Galvez fueron Eddy Rodríguez Escamilla quien fue designado como director de cultura del municipio así como Simey Olvera, actual diputada federal y quien fungió como vocera de Cipriano.