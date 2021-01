Precandidato del PRI para ganar

Bajo la premisa de unidad y lealtad entre priístas, el aspirante al gobierno por el estado de Guerrero, Mario Moreno Arcos, en día de hoy, ante la mesa de Registro de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de Guerrero, presento su aspiración compromiso para ser el candidato y participar en la contienda electoral que concluye el día 7 de junio, fecha en la que se elegirá gobernador del estado por el periodo 2021-2026; antes Moreno Arcos tendrá que contender por la candidatura a Evodio Velázquez para lograr ser el abanderado de la alianza del tricolor con el PRD.



Antes de iniciar con la lectura de su mensaje, expreso su más amplia solidaridad a quienes han tenido pérdidas irreparables por la pandemia del Covid-19 ’los abrazo desde aquí haciendo un nuevo llamado a seguir cuidándonos’.



Acompañado de las dos mujeres que más ama; su mamá, la señora Juanita Arcos de Moreno y de su esposa Enei Aranely Bustamante, expresó que de ser gobernador de Guerrero, se comprometió a ser un gobernante honesto y encaminar con justicia para todos, principalmente para todas las mujeres ’hago desde ahora un compromiso público e indeclinable para luchar por la igualdad sustantiva y una vida libre de violencia’.



Dijo estar plenamente convencido de que para empoderar realmente a las mujeres es indispensable mayor equidad y posibilidades de desarrollo igualitarias ’empoderarlas es procurarles libertad para romper ataduras, patrones y esquemas y en ese camino contarán siempre conmigo… ¡la vida sonríe a las mujeres valientes y en Guerrero las hay y son muchas’.



Seguido, hizo un exhorto a los priístas y simpatizantes y los recordó que no es tiempo de bajar la guardia ni de confiarse. Además de que no es tiempo de triunfalismos, mucho menos de confrontaciones ’desde ahora les digo que la mesura y la concordia serán nuestra guía porque los guerrerenses están cansados de forcejeos y división, este es solo el primer paso y aún falta un largo camino por recorrer, sin embargo, el PRI es un partido vivo que una vez más dará la batalla’.



También hizo un llamado respetuoso a todas y todos los actores políticos a la civilidad, el respeto y a la prudencia ’no caigamos en pugnas estériles, la lucha electoral aún no inicia, hoy solo es tiempo de unidad’.



Reitero y aprovecho el sonido para refrendar su respeto incuestionable al candidato del Partido de la Revolución Democrática, Evodio Velázquez Aguirre y a toda la militancia del PRD donde, dijo Mario Moreno, tengo grandes amigas y amigos.



Ante representantes presentes de todos los pueblos de la geografía guerrerense, todos ellos cuidadosamente protegidas con las sanas medidas sanitarias por el Covid-19, les dijo estar convencido de encabezar una propuesta seria, competitiva y fuerte que va a convencer a muchos guerrerenses que aún hoy no han definido aún su voto *vamos a llegar hasta ellos tocando puertas y corazones en esta gran cruzada rumbo a la elección del próximo 6 de junio’.



Del Comité Ejecutivo Estatal del PRI, estuvo presente Esteban Albarrán Mendoza y a Gaby Bernal Reséndiz, presidente y secretaria. También el representante de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional; José Marco Olvera Acevedo; el delegado del CEN del PRI en Guerrero y el presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos de Guerrero, el diputado Heriberto Huicochea Vázquez y a Juan Agama Montaño.



Otros de los actores políticos de Guerrero presentes; el ex gobernador, René Juárez Cisneros; el candidato a diputado, Héctor Vicario Castrejón, en representación del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer; Entre los asistentes, tuvieron que asistir algunas ’personalidades’ del equipo de Manuel Añorve Baños, quién brillo por su ausencia.



Finalmente, en el clamor de la gente de los municipios y pueblos fue estrepitoso con porras, aplausos, mantas con sendos mensajes de apoyo y la música del chile frito ’Fue el inició de un festejo o de la madre de todas las guerras’ que ya sé que gestó el día de hoy con el primer triunfo de la primera batalla ’la subsiguiente es con el PRD y luego con Morena…[email protected]