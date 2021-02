Precandidatos sin pago de cuotas por ser funcionarios públicos del PAN no serán registrados: COE

· Tito Saúl Meléndez precandidato a Teoloyucan busca volver a gobernar el municipio



La Comisión Organizadora (COE) Electoral del PAN del Estado de México dio a conocer 26 nuevos registros procedentes, tres no procedentes uno de ellos, por no cumplir con sus cuotas como funcionario público emanado del PAN.



Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo, presidente de la COE, señaló que una de las voces más sentidas de la militancia es que aquellos que pretendan ser candidatos por Acción Nacional y sean o fueron funcionarios públicos deberán estar al día en sus pagos de cuotas.



Los registros procedentes como precandidatos son: Abril Elizabeth Hernández Deras en Ixtapan de la Sal, Araceli Adriana Flores Colín en Melchor Ocampo, Ana Cristina Espidio Jarillo en Amecameca, Eric Ruiz Medina, en San Martín de las Pirámides, quien busca la reelección; Cristian Hernández Lechuga en Xonacatlán, Alfonso Aguirre y Aguirre en Zumpango, Griselda Flores Pineda en Coyotepec.



Además: Edgar Uriel Morales Ávila en Tezoyuca, Eduardo Solares Ugalde en Tepetlaxtoc, Lourdes Pino Morales en Coyotepec, Dora Venega Corrales en Texcoco, Juliana Castillo Reséndiz en Axapusco, David Pascual Ortiz en Tlalmanalco, Román Contreras Castillo en Tepetlixpa, Patricia Magdalena Alvarado Chávez en Texcoco, Juan Juvencio Escamilla Mejía en Calpulcuac y Tito Saúl Meléndez Camarillo en Teoloyucan. Tito ya fue alcalde de Teoloyucan.

Moisés Gerardo Mireles Gutiérrez en Otzolotepec, Laura Alicia Méndez de la Fuente en Metepec, Guadalupe Martha Maíz Ochoa en Texcoco, Claudia Campean García en Teotihuacán, María de Jesús Becerril Chavarría en Isidro Fabela, Silvia Gaytán Barragán en Ocoyocac, Deyanira Balandrano Juárez en Teotihuacán, Roberto Carrillo Juárez en Tianguistenco y Rubén Castrejón Galicia en Amecameca.



Los que no procedieron son: Erick Alfonso Hernández, en Teotihuacán, Salvador Sánchez Godínez porque es municipio para mujeres; y Juan Carlos Hernández Sánchez, quien se le apercibió su falta de pago de cuotas, hizo caso omiso y no se le dio procedencia a su registro como precandidato. Igualmente, Erik Soto Brindis, por Zumpango está pendiente por el mismo caso.



Procedieron: Milton Castañeda Díaz en Huehuetoca, Aniceto Pastor Cruz García en Chapa de Mota, Margarita Palomino Pérez en Teoloyucan, Juan Orlando Ramírez Monroy en Apaxco, Jesús Espinosa Arciniega, Soyaniquilpan, Erika Jenny Chávez Jiménez en Ayapango, Verónica Roa García en Isidro Fabela, Juan Antonio Pérez Quintero (Ixtapan de la Sal) busca reelección; Sixta Claudia Martínez Tagle en Ozumba.



José Natividad Medina Sánchez en Temoaya, Rosendo Nieto en Tepotzotlán, Eduardo Velázquez Luciano en Tepotzotlán, Rafael Hernández Gutiérrez en Tianguistenco, Marcos Franco Mondragón en Tultitlán, Sandra Saraí Morales Arias en Zumpango, Evelia Mayén Ayala en Tonatico, Fabiola Norma Benítez Cuevas en Tonatico, Gicela Reyes Rodríguez en Hueypoxtla, Mauricio Alberto Cid Franco (Otumba) busca reelección, Lariza Lorena Morales Mendoza en Teotihuacán, Juan Carlos Cruz Cruz en Apaxco