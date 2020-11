Predicciones 2020/2021

Querido lector, un gusto poder seguir escribiendo para usted, lo que está leyendo en el encabezado no es para que piense que voy a dar horóscopos, querido Tauro, animalito de la creación, las estrellas tienen para ti… No, aunque sea escéptico, tal vez le ayude a entender, a corroborar lo que sucede en nuestro país y en el mundo.



Yanza Tormenta (la médium de las estrellas) convocó a una rueda de prensa para festejar, para compartir su alegría de aparecer en la portada de la revista Foro Magazine, pero nos tenía reservadas varias sorpresas, nos habló del Covid-19, de economía, de lo que va a pasar en los siguientes meses (puede creerlo o no) pero lo que es un hecho es que en muchas de sus predicciones tiene razón y se las voy a desmenuzar a continuación.



En compañía de amigos como Mario Venegas, Alejandro Gazque, Eduardo Narvaez, Yatana Marón, Alfredo Cordero, lupita Ibarra entre otros más comenzó hablando de temas de gran importancia, con sencillez y haciendo a un lado el festejo real de la reunión nos dice directamente: Yo les dije que este año cerraba la década e iniciaba la otra en el 2021, es un nuevo comienzo y comenzar a restructurar. Viene un temblor muy fuerte a principios de año, vienen cambios en la economía.



El Covid-19 llegó para quedarse, una vacuna no va a resolver el problema mundial por el que pasamos, comenta que fue creado por ’gente malvada’, no fue algo natural, para el sometimiento del ser humano. El Dr. Gatell también lo había comentado, es a nivel mundial, Ciro Gómez Leyva ataca y se va con todo por el mal manejo de la pandemia, afortunadamente no llegamos siquiera al 1% de mortandad del total de la población, en vez de unirnos buscamos culpables o molestar al de a lado.



Un ejemplo en la economía, quieren quitar los ’outsoursings’, lo cual me parece perfecto, una de las mejores cosas que pueden pasarle al país y a los trabajadores, en éste momento son empleados de tercera, de cuarta o quinta categoría, pero muchos empresarios dicen, pobrecitos de nosotros, vamos a sufrir, vamos a perder mucho, va a ver desempleo, cuando lo que se ha pedido es que las empresas contraten directamente al personal y se hagan responsables de la gente, que le paguen a las personas lo que les corresponde y no un intermediario se quede con una parte del salario, que las empresas les den derechos y prestaciones, pero muchos ven malo el proceder.



Yanza también en sus predicciones nos hace recordar la ley de la selva al decir que en cuestión traba, salud, economía solo van a sobrevivir los más fuertes, los débiles no tendrán oportunidad y si lo vemos desde una perspectiva social nos daremos cuenta que en realdad se están muriendo muchas personas con enfermedades o una mala alimentación. Se tiene que evolucionar, no estancarse, modificar aspectos, entre ellos ser solidarios, apoyarnos entre nosotros.



El cambio viene de los niños y la juventud, las personas adultas no quieren, no están dispuestas a querer cambiar, por lo que el siguiente año veremos a los nuevos líderes, nos invita a hacer conciencia, quitar el egocentrismo, cosa que por parte de nosotros como medios de comunicación no hacemos, al contrario pareciera que se les paga a muchos para dividir.



No escribo sobre Dios o de religión, es muy aparte, sencillamente hay personas como Yanza que busca la manera de guiarnos, de tener otra perspectiva, unión, amor, convivencia, cosa que no nos cuesta absolutamente nada, Felicidades por tu éxito, que sigan mas triunfos en tu carrera y agradezco el regalo, el ángel que me diste para seguir logrando metas y objetivos.



Cambiando un poco de tema, podemos ver que a pesar del pesimismo de muchos, México no se ha hundido, el dólar se mantiene por debajo de los $21.00, se han recuperado más de medio de millón de empleos formales, hay que esperar el cambio de Presidente en Estados Unidos para vislumbrar la forma de trabajo de Biden y espero salgamos beneficiados en muchos aspectos, ya no más construcción de muro.



Como siempre querido lector, puede creer o no en lo que escribo, es una perspectiva solamente, lo que vive, lo que siente o lo que piensa se ve reflejado día a día, si perdió su trabajo, un familiar, un amigo, vemos violencia hacia las mujeres, niñas y niños, muchas cosas se pueden modificar si queremos, solo usted tiene la última palabra.



Quiero agradecer a Aidee Rivera de la asociación Mujeres empoderando a mujeres por el espacio y las atenciones recibidas, así mismo a Carolina Solorio quien se encargó de organizar el evento.