Predice Julio César Chávez tormentas al equipo Mazatlán FC

Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Exmulticampeón mundial de box, idolatrado por capos de carteles del tráfico de estupefacientes, recuperado de su adicción a drogas y alcohol, hace algunos años, icono del deporte nacional, Julio César Chávez, sacó su bola mágica de cristal y predijo un futuro poco promisorio para el equipo de futbol Mazatlán FC, en el estado de Sinaloa, cuna del narcotráfico mexicano.



«En Culiacán la gente es más futbolera. En Mazatlán nunca se ha sabido que haya futbol», dijo el llamado ‘César del Boxeo’, en relación con la llegada del equipo propiedad de Ricardo Benjamín Salinas Pliego, dueño de TV-Azteca y Grupo Salinas, segundo hombre más rico de México, con una fortuna cercana en 12 mil millones de dólares, empresario consentido del presidente Andrés Manuel López Obrador.



Chávez, considerado el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos y pese a que nació en ciudad Obregón, Sonora, su vida ha estado muy ligada a Sinaloa, estado que conoce como la palma de su mano, por lo que se dio tiempo de opinar de la llegada de Mazatlán FC a la Liga MX. Cumplirá 58 años de edad el próximo 12 de julio.



Argumentó que en Mazatlán no existe una tradición ligada al balompié, pues el juego de pelota es el deporte rey de la localidad, seguido por el box.



«En Mazatlán no hay otro deporte que no sea el beisbol; no es plaza futbolera. Mazatlán es sumamente beisbolero; ahí es beisbol y boxeo. En Culiacán la gente es más futbolera. En Mazatlán nunca se ha sabido que haya futbol», dijo con sorna, en entrevista para el diario deportivo Esto, uno de los más añejos del país.



Chávez hizo un comparativo con Dorados de Sinaloa, con sede en Culiacán –propiedad de Jorge Hank Rhon, dueño de Xolos de Tijuana de la Liga MX– cuando fueron dirigidos por la Mano de Dios, durante un par de torneos en la desaparecida Liga de Ascenso.



’Aun así, solamente se llenaba el estadio cuando jugaba el América o el Guadalajara, y no creas que estaba a reventar. Con lo de Maradona sí hubo un poquito más de audiencia’, reconoció.



Chávez González añadió que también afecta el hecho de que el equipo no haya nacido en Mazatlán, pues la franquicia fue trasladada desde´Morelia, Michoacán, en medio de la polémica, al puerto sinaloense.



’No sé qué difícil vaya a ser para que el equipo funcione. No creo que vaya a llenarse el estadio, porque la gente no está acostumbrada a ese deporte», mencionó.



El estadio de la nueva sede de los llamados MoNarcos –porque según versiones periodísticas, 60 por ciento de la economía del estado proviene del lavado de dinero sucio–, antes Monarcas, tuvo una inversión federal y estatal para su construcción. Costó 652 millones de pesos. De ellos 400 salieron de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tiene capacidad para 25 mil espectadores.



Pese a su baja expectativa, el exboxeador deseó que tenga éxito el equipo, aunque recalcó que no será tarea fácil para el gobernador del Partido Revolucionario Institucional, Quirino Ordaz, quien recientemente anunció la llegada del exfutbolista Juan Francisco Palencia a la dirección técnica del club.



«Ojalá les vaya bien. Este proyecto lo hizo el gobernador Quirino (Ordaz) pensando que a lo mejor va ir gente de fuera. Traer gente de Durango, que está cerca; de Escuinapa, de los alrededores’, consideró



’Pero te digo, va ser una muy dura tarea. Entonces, el gobernador, que es oriundo de Mazatlán, le está poniendo todas las canicas, ojalá que funcione».



El viernes 24 de julio empezará el torneo de Apertura 2020. Será cuando Mazatlán FC debute en la Liga MX. Recibirá al Toluca en su estadio.