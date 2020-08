Prefiere Coca Cola ampararse vs etiquetado que cambiar la fórmula de su veneno

Inconforme con la nueva ley que pide denostar en el etiquetado el contenido de productos ultraprocesados, Coca-Cola Femsa promovió un amparo argumentando que la reforma podría afectar a su negocio y sus operaciones en México; igualmente se amparó en Oaxaca para seguir ocupando botellas de un solo uso.



’La Compañía ha promovido un juicio de amparo en contra de esta reforma, la cual se encuentra pendiente de resolución. La compañía no puede asegurar que esta reforma no tendrá un efecto adverso en su negocio y en los resultados de sus operaciones en México’, informó a la Bolsa Mexicana de Valores.



El juicio de amparo impulsado por la compañía va en contra de la reforma a la Norma Oficial Mexicana 051 (NOM-051), que obliga a las empresas a especificar en octágonos de color negro si sus productos son dañinos para la salud, por ejemplo, por el exceso de calorías o azúcar.



La compañía, así como otras empresas, tienen como plazo el 30 de noviembre de este año para cumplir con los lineamientos que establece la NOM-051 y colocar las advertencias en sus productos.



Oponiéndose a seguir dañando nuestro medio ambiente, la empresa también interpuso un amparo en contra de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos, publicada en junio de 2019 en Oaxaca, para prohibir el uso, venta y distribución de botellas de resina PET de un solo uso para botellas de agua y cualquier otra bebida en dicha entidad.



Si se incinera el plástico, se producirían vapores tóxicos, contaminando el medio ambiente. Una botella PET tardaría más de 1.000 años en degradarse.



El principal distribuidor de bebidas azucaradas en México es la compañía Fomento Económico Mexicano (Femsa). Según datos de la empresa y publicados en junio pasado por Pie de Página, en el país tienen un mercado que llega a más de 75 millones de personas, entre sus principales productos están Coca Cola, jugos Del Valle, Sprite, Fresca, Fanta, Vitamin Water, productos lácteos Santa Clara, Heineken y Powerade. Pero la empresa regiomontana no sólo es la embotelladora más grande del mundo de la marca Coca Cola. También posee la marca Oxxo, con más de 19 mil 598 tienditas en México y otros países de Sudamérica, además de las gasolineras Oxxo Gas.



La compañía se opone al nuevo etiquetado en el que señalarían los productos con exceso de calorías y exceso de sodio, el sistema que estaba vigente en México –el que vemos en la parte inferior de los paquetes– era el de Guías Diarias de Alimentación (GDA), que consiste en mostrar los porcentajes de azúcares totales, grasa saturada, otras grasas, sodio y calorías de una porción del producto respecto a las cantidades recomendadas en una dieta de 2 mil kilocalorías.



En julio de esta año Alejandro Calvillo, de la organización El Poder del Consumidor, informó acerca del ataque de las empresas de la comida chatarra a López-Gatell por la aprobación del etiquetado. Dijo que las corporaciones que forman parte de ConMéxico, como Coca-Cola FEMSA, Nestlé, Kellog’s y Bimbo, perdieron el apoyo que tenían desde el Gobierno y por eso emprenden campañas contra el funcionario, quien ha respaldado la modificación a la Ley General de Salud, aprobada en enero y que en octubre hará obligatorio un nuevo etiquetado frontal en productos que contengan altos niveles de azúcares, sodio, grasas saturadas y calorías.



’Coca-Cola FEMSA es la que más ha emprendido estas campañas’, expuso. ’Nestlé actúa por debajo del agua, pero varios exfuncionarios y exsecretarios de Salud han estado vinculados con la empresa a través de la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud), que ha tenido una influencia muy fuerte en las políticas de salud del país’.



Calvillo acusó al Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, A.C. (ConMéxico) ’de ser el principal actor de cabildeo y bloqueo de políticas contra la obesidad en el país’.SIN EMBARGO