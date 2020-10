Prefiere panista ausentarse a debate que ser vapuleado gracias a su correligionaria

Este lunes, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) organizó un debate entre los candidatos a la presidencia de Pachuca, al cual sólo asistieron siete de los nueve aspirantes a gobernar la capital hidalguense, ausentándose los candidatos del Partido Acción Nacional (PAN), Andrés Chávez, y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Isidro Pedraza Chávez.



La ausencia del aspirante del PRD, Isidro Pedraza Chávez fue debido a problemas de salud; mientras que Andrés Chávez del PAN, faltó por decisión propia, negándose a debatir con sus rivales, aseverando en conferencia de prensa que ya había asistido a otros ejercicios similares y que "el único debate que le interesa tener es con el Movimiento Regeneración Nacional (Morena)" afirma el panista que aspira a ser sucesor de la exalcaldesa Yolanda Tellería quien en el último año de su gestión el 84% de los ciudadanos de Pachuca la desaprobaba, de acuerdo con la agregadora de encuestas Oraculus.



En su intervención el candidato del partido Podemos, Jorge Conde Rivemar, dijo que de ganar la contienda electoral ayudaría a los estudiantes a tener su primer empleo; igualmente buscaría impulsar el comercio local, registrando la marca ’Hecho en Pachuca’ y la tarjeta ’Pachuqueño de corazón’.



También, dijo: ’Construiremos un teleférico desde el asta bandera, porque realmente ven este proyecto amigos empresarios que tengo’.

Otra de sus propuestas es la construcción de un nuevo panteón municipal. Al respecto, mencionó: ’Ya tengo donado el terreno, por ello, el primer día que lleguemos a la presidencia pondremos la primera piedra’.



El empresario fundador de Leche Santa Clara agregó que ya tiene una inversión para Pachuca y se trata de una armadora de arneses de origen alemán.



Finalmente, también prometió la construcción de una alberca semi olímpica en Pachuca para que los jóvenes tengan un espacio más para su desarrollo físico y recreativo.



El candidato del PRI, Sergio Baños, dijo que en temas de sustentabilidad creará un modelo único de ciudad, en el cual se privilegie el uso de la bicicleta y al peatón; además, las luces de los parques y jardines públicos utilizarán energía solar.



Para reactivar la economía y generar empleo en Pachuca, el también empresario se comprometió a que en su primer año de gobierno atraerá a la ciudad 2 mil millones de pesos de inversión para crear 5 mil empleos dignos y formales, ’mientras que Morena ha traído desempleo, yo voy a crear inversiones’, afirmó.



Además, a los comerciantes de la ciudad ’que la están pasando mal por la contingencia del COVID-19’, dijo que les dará 15 mil pesos para reactivar sus fuentes de ingreso, ’todo esto de la mano de mi amigo el gobernador Omar Fayad’.



El candidato común de Morena, PESH, PT y PVEM, Pablo Vargas, inició su propuestas asegurando que ’ya hemos sido gobernados por dos partidos (PRI y PAN), gobiernos neoliberales que no pueden volver a dirigir’.



Por ello, Pachuca será la ciudad de las culturas, ’pues aquí están asentadas las universidades y por ello proponemos no solo el rescate de las barrios y colonias, sino de diferentes grupos culturales de artistas, literatos, grupos progresistas para ser un referente nacional’, dijo.

También destacó el trabajo artesanal de los ciudadanos de Pachuca: ’Hay mucho talento y lo que hace falta son plataformas de difusión, tienen que ver con la cultura, la recreación y el fomento al turismo’.



Pablo Vargas destacó que en caso de ganar, respaldará los proyectos del gobierno federal para construir un tren suburbano que llegue hasta Pachuca, así como el aeropuerto internacional Felipe Ángeles que se construye en Santa Lucía (a 40 minutos de la capital hidalguense).



La candidata de Nueva Alianza Hidalgo, Darina Márquez Uribe, señaló que impulsará el ’turismo de aventura’, a fin de rescatar espacios olvidados de la historia minera, barrios, callejones y colonias con potencial.



La también cantante hidalguense agregó que en Pachuca también pueden recatarse museos, monumentos y gastronomía. Como artista, dijo, las administraciones municipales han dejado de lado la cultura y el deporte.



’No vamos a ver otra manera de avanzar aquí si siguen existiendo los dedazos, solo hay personas que se involucran por beneficio propio y dejan de tomar en cuenta proyectos que valen la pena, abandonan los espacios que ya existen y luego vienen con varitas mágicas, de eso ya estamos hartos, por favor no jueguen con este estado’, pidió.



El candidato independiente, Ricardo Crespo Arroyo, prometió dotar de servicios básicos a colonias marginadas de Pachuca, pues aseguró que muchas carecen de pavimentación, electrificación y sistemas de drenaje.



’En lo personal, creo que los temas de la campaña no deben de ser solo el bacheo, eso da tristeza, que quieran hacerlo como tema. Pero sí los servicios públicos, me refiero a los barrios altos y las colonias marginadas, cuando sea presidente van a tener electrificación, agua y pavimentación’.

Al tiempo de asegurar que las propuestas de otros candidatos han sido ’solo ocurrencias’, Ricardo Crespo, candidato independiente, presumió tener un plan de trabajo diseñado por expertos y registrado ante notario público.



El candidato de Movimiento Ciudadano, Rubén Muñoz Saucedo, consideró que para sacar adelante a Pachuca se buscará crear una ’Red de inversión privada’ que sea nacional e internacional y ayude a crear energías renovables y amigables.



En el debate también participó Diego Augusto Neri Martínez, candidato suplente de Gustavo Ríos Rivera, del partido Más por Hidalgo. Quien no asistió debido a que hace unas semanas contrajo COVID-19.José Antonio Alcaraz | AM NOTICIAS