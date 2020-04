Prefieren cinco secretarios alcaldía que terminar con la encomienda de Fayad

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, dio a conocer que por lo menos cinco secretarios de su gabinete han manifestado la intención de participar en el proceso electoral en alguno de los 84 ayuntamientos del estado.



En el marco del proceso electoral, el gobernador reconoció que los secretarios, de quienes no ha dado a conocer sus nombres, están en plena libertad de participar en la elección de junio de este año: ’Yo no doy bendiciones, no me corresponde, pero están en su derecho’.



Por otra parte, de los 14 diputados que solicitaron licencia en el Congreso local, con miras a participar en el proceso electoral del 7 de junio, deben solicitar la presencia de sus respectivos suplentes, a fin de que el parlamento siga con sus actividades normales, ya que en la sesión del día de ayer no hubo quórum, afirmó el mandatario estatal. Yuvenil Torres | CRITERIO