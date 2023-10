A nombre de Chimalhuacán y su H. Ayuntamiento, la Presidenta Municipal, Xóchitl Flores Jiménez, entregó reconocimientos y estímulos económicos a los ganadores del Concurso de Labrado en Cantera:



Primer lugar, Saúl Velasco Velázquez con la obra "Escultor"; segundo lugar, Juan Manuel Buendía García con "Pináculo"; y tercer lugar, Joel Arrieta Arrieta con "Sanando mi niño interior", en el marco de la Feria Metropolitana Chimalhuacán 2023 (Femechi), realizada por el 181 aniversario de la fundación de nuestro municipio, y que hoy concluyó.



Ante la expectación de los asistentes a la Femechi 2023, la Alcaldesa Flores Jiménez abrió los sobres con los nombres seleccionados previamente por el Jurado calificador, para dar paso a la entrega del reconocimiento y del estímulo económico correspondiente de 60 mil pesos al primer lugar, de 40 mil al segundo y de 30 mil al tercero, así como la entrega de siete menciones honoríficas de 10 mil pesos cada una y 27 reconocimientos.



Durante 9 días, ellas y ellos moldearon bloques de piedra –de entre 100 y 250 kilogramos– a golpe de martillo y cincel hasta lograr figuras magníficas y elevar la artesanía a nivel de arte.



La Presidenta Municipal agradeció a todos los demás participantes de la Femechi (artesanos, artistas y empresarios de varios giros), así como a decenas de miles de visitantes a esta gran convivencia familiar que, al finalizar, resultó un gran éxito.



En particular, apreció el gran esfuerzo de los canteros y del personal de su administración que generosamente participó antes, durante y después de la feria, pues sin todas y todos ellos, no sería posible.



Todas y todos los participantes del Concurso de Labrado de Cantera son vecinos de Chimalhuacán y algunos son alumnos y ex alumnos de la Escuela–Taller del Cantero. Hoy se cuentan entre los herederos de los antiguos habitantes de esta zona que cultivaban el labrado de piedra desde siglos antes de la conquista española y que durante años dotaron a sus contemporáneos de objetos para la casa, la cacería, la guerra, el culto a los dioses y la ornamentación de templos.



El H. Ayuntamiento de Chimalhuacán reconoce hoy a quienes renuevan y enriquecen este arte a través de diversos objetos utilitarios y ornamentales –que van, por ejemplo, desde metates y rodillos hasta grandes esculturas y columnas arquitectónicas–, a pesar de la dura competencia que significan las creaciones con otros materiales.



Con esta premiación inició la clausura de la Femechi 2023, celebración cultural, artesanal y turística y cuyo objetivo es, además del festejo y el esparcimiento, contribuir a la reactivación económica en nuestro municipio y el Oriente del Estado de México.



Del 28 de septiembre al 8 de octubre, el Recinto Ferial sede de la Femechi fue visitado por más de 100 mil personas de éste y otros municipios vecinos, así como de la Ciudad de México, para disfrutar de al menos 105 espectáculos. Participaron 22 artistas de renombre y se presentaron 25 eventos culturales gratuitos en el Teatro del Pueblo, entre ellos de danza, teatro y bailables de comparsas. Además, se instalaron dos pabellones: el Cultural con un foro para conferencias y talleres didácticos, y otro para una exposición fotográfica, así como stands para venta de artesanía local; y el comercial, con stands para venta de alimentos. También se contó con juegos mecánicos y una granja interactiva.



El cierre de la Femechi 2023 en el Recinto Ferial estuvo a cargo del grupo ’La Adictiva’ y ’Bobby Pulido’, quienes pusieron a bailar a más de 30 mil asistentes con temas como ’Llegaste a mi vida’, ’Desvelado’ y ’Mi último deseo’, entre otras.



En todas las actividades, la Policía Municipal implementó dispositivos de seguridad a fin de resguardar la integridad de los asistentes, reportando saldo blanco en todos los eventos masivos.