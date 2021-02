Premier League: Jurgen Klopp lamenta el colapso tardío del Liverpool tras la derrota ’difícil de aceptar’ ante el Leicester

La mala racha del Liverpool en 2021 continuó cuando sufrió un revés 3-1 a manos del Leicester City , a pesar de haber estado al frente casi todo el encuentro hasta el último cuarto de hora en el reloj.



Los campeones de la Premier League han ganado solo tres de sus últimos 12 encuentros en todas las competiciones y dos de los últimos 10 en la liga, con tres derrotas consecutivas ante Brighton, Man City y ahora los Foxes.



Deja al equipo de Jurgen Klopp fuera de los cuatro primeros este fin de semana y el entrenador reconoció que este era un resultado difícil de aceptar, sintiendo que el VAR permitió el empate de Leicester, inicialmente descartado por fuera de juego, luego anulado y permitido, algo que era discutible.



Klopp también tuvo que lamentar una confusión defensiva entre el nuevo fichaje Ozan Kabak y el portero Alisson para el segundo tanto decisivo del equipo local.



"Concedemos un gol que es difícil de encontrar", dijo el técnico de los Reds a BT Sport.



’Fue un punto de inflexión en el juego y el [fotograma del video] en el momento en que se detienen para la revisión del VAR, él [el lanzador de tiros libres James Maddison] aún no tocó el balón, es una decisión de alguien que dice fuera de juego o no y es realmente difícil. Tiene que tocar el balón y ahora lo vi varias veces’.



’El segundo gol fue un malentendido, sabemos que tenemos que acostumbrarnos el uno al otro. Estábamos confiados, Ali jugó un súper juego e hizo súper paradas, pero en ese momento tal vez como lo vivido la semana pasada, no lo escuché gritar, Ozan no lo conoce ni lo ve venir’.



Antes del empate de Leicester, Liverpool había sido en gran medida el equipo dominante en términos de posesión y lideró un gol bien construido para Mohamed Salah.



Klopp tomó los aspectos positivos de la mayor parte del juego y dijo que su equipo debe continuar trabajando en los problemas que enfrentan, con los próximos juegos difíciles contra el RB Leipzig en la Liga de Campeones y el derbi de Merseyside con Everton el próximo fin de semana.



’Fue un partido de fútbol realmente bueno. Estaban un puesto por delante de nosotros pero en el campo eso no era obvio, éramos el lado claramente dominante, jugamos buen fútbol, evitamos sus contraataques, tuvimos más ocasiones’.



’Tenemos que trabajar duro en nuestra situación, pero el juego fue bueno y luego encajamos estos dos goles. Los tiempos difíciles no son un problema, tienes razón, pero [trabajar duro es] lo único que podemos hacer, no es que no lo hayamos intentado’.



’Cambió demasiado con este objetivo. No reaccionamos bien en eso, pero en torno a eso jugamos el mejor fútbol contra un equipo fuerte. Tuvieron suerte, lo saben, está bien, pero tenemos que lidiar con nuestra propia situación ’.