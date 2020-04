Preocupa a alcalde de Iguala que su vecino Taxco tenga casos de Covid 19

Iguala, Gro. 03 abril 2020.-La detección del Covid 19 en Taxco preocupa al alcalde de este municipio Antonio Jaimes Herrerea, por la cercanía y tránsito de personas de ambos lugares.

El alcalde expresó este miércoles en sus redes sociales su preocupación por Taxco y consideró que se debe fortalecer el trabajo de identificación de casos y consideró que quienes vienen de Ciudad de México, u otros lugares y tienen síntomas deben de informar a las autoridades sanitarias para evaluación y evitar más contagios.

Hasta el momento en Iguala no se ha detectado ningún caso positivo de Covid 19 y se continúa con programas de información y prevención, así como el llamado a la población a permanecer en su casa y comprar en las tiendas cercanas ’para no arriesgarse y apoyar la economía local’.

Este jueves la mayoría de pozolerías no abrieron para evitar pérdidas, en tanto que el resto de los comercios de diversos giros abrieron y colocaron anuncios señalando un máximo de cuatro personas en el local.

Desde el lunes, bares, cantinas y antros no abrieron, tampoco se permiten fiestas en salones, los gimnasios están cerrados, así como las estéticas.

En las terminales de autobuses hay poca afluencia, sin embargo, se prevé que en la semana lleguen a Iguala paisanos que viven en Ciudad de México o en Cuernavaca, lo que podría provocar contagio en el municipio.

Trabajadores de Salud municipal comentaron que se usan pistolas para detectar la temperatura en las terminales y algunos negocios, pero eso es por parte de la empresa y estás deberán informar a instancias de salud si detectan algún posible caso ’pero no hay nada’.

Como parte de las acciones preventivas se ha fumigado el mercado municipal, las terminales de autobuses, se han instalado lavamanos, existe la brigada de payasos que se encarga de repartir volantes e informan a la gente cómo lavarse las manos y aplicarse el gel antibacterial.

El DIF en apoyo a comerciantes puso a disposición su página para que anuncien la venta y entrega de productos y servicios a domicilio para evitar que la gente salga de sus casas y ayudar al pequeño comercio como son taquerías, estilistas, abarrotes en pequeño, entre otros.

Jaimes Herrera consideró que los consumidores que se abastecen en el mercado municipal podrían hacerlo en orden alfabético para evitar aglomeraciones. Que quienes se apellidan con letras A, B, C vayan un día a la semana a comprar su despensa, sin embargo reconoció que sería algo difícil de controlar.

En el Palacio Municipal sólo hay guardias, los trabajadores se retiraron a sus casas. Sólo las áreas de Seguridad Pública, Salud, Gobernación y Limpia continúan.

