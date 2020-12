Preocupa a COMCE que México sea un país con menor activación económica en el 2020

Para Miguel Ángel Landeros Volquarts, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE) de Occidente; la mayor afectación dentro de los diversos sectores exportadores se da entre las PyMes, son las pequeñas y medianas empresas, que cuentan con uno más de 250 trabajadores en total y una facturación moderada.



A decir de Landeros Volquarts, ’la falta de apoyos por parte de la federación para la reactivación económica del país, lo que ha reflejado que México sea uno de los países con menor activación económica, lo que ha generado efectos en todos los sectores en especial, el sector del comercio exterior, donde más se percibe esta afectación es en sus pymes’.



El empresario, lamentó que los indicadores económicos advierten una recesión que complicará los objetivos para el 2021, ’Hay un retroceso económico evidente, en lo acumulado de este 2020, vamos a cerrar entre el .0 y el 10.0 por ciento, que es mucho decir, a pesar del rebote que hubo porque ya traíamos un deterioro económico del 12 por ciento’.



Estos indicadores se han visto reflejados en la pérdida de empleos y en el cierre de empresas, algo que el gobierno federal debería de entender. ’por eso lo que hemos optado por hacer es, ver a las comunidades y entidades del país como los bastiones donde se puede impulsar mucho mejor a la industria en general, pero en especial a la de exportación, sean diversos productos o servicios’ refirió Miguel Ángel Landeros.



En muchos lugares del mundo que han resentido los embates de esta pandemia por Covid-19, los gobiernos han entendido la importancia de respaldar a ese importante sector productivo, ’hay muchos gobiernos que han entendido que en la medida de sus posibilidades han generado las condiciones para que las empresas se puedan recuperar puedan sortear una crisis ya tan prolongada y difícil. Cierres, botones rojos, baja en el consumo de productos, es una necesidad imperante que haya una vinculación y un apoyo por parte del gobierno, que hubiera sido ideal, el gobierno federal, pero si fuera estatal aquí en Jalisco particularmente, sería bien recibida, aunque no es suficiente, pero nos ha ayudado y ahí está, se perdieron menos empleos de lo que se estimó, cerca de 62 mil empleos en este año, cuando se esperaba una afectación en más de 90 mil’, refirió.



Ante las condiciones adversas que han repercutido a lo largo y ancho del país, las regiones industrializadas han permanecido al margen de la voluntad gubernamental, mientras se ha anunciado un mega proyecto cuyo objetivo busca activar un corredor interoceánico, conocido como proyecto Istmo, hasta el momento, liderado por una organización singapurense; ’todo lo que se tenga que hacer para activar la economía es bien recibido, pero no se debe desatender a otras regiones por atender esta parte de México, en el sureste, se necesita seguir articulados, aquí no hablamos de regalos, hablamos de estímulos, de facilitar los negocios de no estorbar, que es lo que regularmente se le pide a las autoridades, en este sentido no hay hasta el momento, la atención gubernamental desde la federación a ninguna de estas peticiones. Qué bueno que volteen hacia el sur, pero que malo que además de eso, haya proyectos como el tren maya que se lleva una cantidad gigante de recursos y que no va a servir para gran cosa, está totalmente comprobado y calificado por organismos internacionales como la OCDE que mide la competitividad, quienes han considerado que este proyecto en particular no tiene ni el 2.0 por ciento de éxito, va a ser una carga enorme que a aparte le van a dar a administrar al ejército’, criticó el presidente de COMCE Occidente.



Para el empresario, la preocupación de iniciar el próximo 2021, gira en el entorno, voltear a lo local, aprovechando lo que se tiene y desarrollar con ello, ’ante la falta de apoyos de la federación, solamente queda que en los estados trabajar de manera diferente y con o que hay, buscar en esa ecuación de la iniciativa privada, academia y gobierno, se generen mejores oportunidades; muestra de ello allí está, en Jalisco no se han ido inversiones casi e incluso han llegado nuevas inversiones y eso es lo que debemos seguir haciendo, es decir conservar el cómo si y no el cómo no que han aplicado desde la federación’.



El estado de derecho es considerado por el empresario una prioridad para iniciar el 2021, donde todo parece adverso, ’enfrentaremos un precipicio de enero, no coma antes que se hablaba de una cuesta en enero, hablando del panorama que muestra México y hablando de los convenios obtenidos en acuerdos comerciales como el T-MEC y otros tratados comerciales muy importantes, y otras cosas que ni siquiera se pueden controlar, como lo es, los efectos de la pandemia en el mundo y consecuencia de ello, la baja en el consumo de productos, nuestro reto las preocupaciones que tenemos’, concluyó.