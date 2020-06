Preocupa a vecinos, operación de relleno sanitario en Naucalpan

La operación en esta pandemia sanitaria, de un nuevo ’relleno sanitario’ en Tepatlaxco,

que recibe cientos de toneladas de basura al día no sólo de Naucalpan sino de la Ciudad

de México, preocupa a vecinos y ejidatarios porque continúa el ’ecocidio’ en esta zona y

los lixiviados seguirán un curso natural hacia presa Madín.



El nuevo relleno sanitario llamado ’Pro-Faj’ en Tepatlaxco, cuenta con autorización de la

Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México, informaron autoridades a EL

UNIVERSAL.



En este sitio, hace un par de meses el ayuntamiento de Naucalpan empezó a confinar el enviando a Tepojaco en el municipio de Cuautitlán Izcalli, informó el secretario de Servicios Públicos, Carlos Trujillo Anell.



Ejidatarios de Tepatlaxco armaron que el nuevo confinamiento ’no es un relleno

sanitario, es un tiradero a cielo abierto que no cumple con lo que establece la Norma

Oficial Mexicana 083, porque la basura permanece expuesta, los olores son pestilentes y

no hay control de lixiviados, además de que genera fauna nociva’, señalaron ejidatarios

de Tepatlaxco.



El sitio colindante con la autopista Chamapa-La Venta, mide de 3 a 4 hectáreas y empezó

a operar sin autorización de los 384 ejidatarios de Tepatlaxco, pese a que son tierras

ejidales, apuntaron en entrevista propietarios comunales.



"Entre las cinco y las 7 de la mañana, hemos visto llegar trailers cargados de basura que

llegan en convoy de la Ciudad de México", afirmaron pobladores de Tepatlaxco.



Por su ubicación y falta de infraestructura, la generación de lixiviados, que son los jugos

tóxicos que genera la basura, tenderá a ir hacia los mantos acuíferos de Presa Madín, por

lo que esto es un ecocidio, señalaron ejidatarios de Tepetlaxco.



Cabe recordar que autoridades de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado

de México (Propaem), el 19 de diciembre de 2019, colocó sellos de clausura en el relleno

sanitario metropolitano de Tepatlaxco, operado por la empresa BioMerik, el cual cumplió

sigue cerrado.



Por ello, Naucalpan empezó a enviar cerca de 800 toneladas de basura al municipio de

Cuautitlán Izcalli, al confinamiento que opera la empresa Tersa del Golfo en Tepojaco, con

quienes este ayuntamiento mantiene un contrato que aún es vigente, por lo que al menos

la mitad de los desperdicios que generan los naucalpenses seguirán siendo enviados a

territorio izcallense en lo que resta del año, indicó el secretario de Servicios Públicos

Carlos Trujillo Anell.



Además ante el riesgo de una nueva clausura, ’no queremos que Naucalpan vuelva a vivir

otra crisis por acumulación de basura, si dependemos de un solo sitio", apuntó Trujillo

Anell.



Regidores de Naucalpan, entre ellos Anselmo García, afirmaron que como cuerpo edilicio

nunca fueron consultados para la aprobación y apertura del nuevo relleno sanitario, en

esta zona de Tepatlaxco que junto con Rincón Verde, sufre un grave problema por la

proliferación de tiros clandestinos de basura y cascajo.



Con Información El Universal