Preocupa regreso a la normalidad en medio del punto más alto de contagios por Covid-19: senadora del PRI Nuvia Mayorga



Es lamentable que México sea el país de la OCDE con menos pruebas por cada mil habitantes, mientras el promedio de este organismo internacional es de 27 pruebas.



Pidió que se regionalice el semáforo para el regreso a la nueva normalidad porque no va a ser lo mismo el sur que el norte o el centro del país.



Senado de la República. 27 de mayo de 2020



La senadora del Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI) Nuvia Mayorga Delgado expresó las preocupaciones sobre la respuesta del gobierno a la pandemia del Covid-19 y señaló que es alarmante que las autoridades de salud no estén aplicando suficientes pruebas.



Lamentó que México sea el país de la OCDE con menos pruebas por cada mil habitantes, mientras el promedio de este organismo internacional es de 27 pruebas: México aplica solo 1.3, mientras que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que la aplicación masiva de pruebas es fundamental para hacer frente al virus y una herramienta clave para la vuelta a la normalidad -como se quiere la próxima semana- y han recomendado hacer pruebas, pruebas y más pruebas.



Durante la reunión a distancia de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, la senadora del PRI reveló que nuestro país es el ante penúltimo lugar de América Latina en este indicador; y solo Brasil y Bolivia están peor que México.



En este sentido, Mayorga Delgado preguntó al Subsecretario López Gatell si se equivoca la OMS al sugerir las pruebas, o es que por desconocimiento de la realidad de países como México, o se trata de un complot para enriquecer a las farmacéuticas. Y rechazó el argumento de la falta de recursos, debido a que por eso se tiene el Fondo de Gastos Catastróficos con más de 80 mil millones de pesos.



En su intervención, a nombre de las y los senadores del GPPRI, Mayorga Delgado aseguró que se tiene la tasa de letalidad más alta del mundo, el 10.7 de los casos muerte, y la primera del continente. Y preguntó al funcionario qué está haciendo el gobierno de México para disminuir la tasa de letalidad para evitar más muertes, que es lo que se está haciendo que disminuya.



Respecto al anuncio del regreso a la normalidad en medio del punto más alto de contagios, porque a pesar de que se dice que vamos de salida, lo cierto es que la tendencia sigue al alza por lo que cuestionó si este anuncio se da en forma adelantada o si representa un riesgo de prolongar la peor fase de la pandemia.



Preguntó la legisladora hidalguense por qué la COFEPRIS autorizó el uso emergente de hidroxicloroquina, cuando ya existían advertencias sobre este medicamento que tiene efectos secundarios y se está aplicando en instituciones como en el ISSSTE?



Finalmente, demandó que se regionalice el semáforo para el regreso porque no es posible que esto se vaya a dar a nivel nacional porque no va a ser lo mismo el sur que el norte o el centro del país pues en Puebla apenas va iniciando el pico o como en Hidalgo, en la Ciudad de México o el Estado de México, en los que se está dando el mayor del pico y que siguen incrementándose los casos y las muertes.