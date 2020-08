Prepa 13, respetará calendario escolar, confirma rector

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán, confirmó que ningún conflicto interno entre maestros hará que no se respete el calendario escolar oficial de la Secretaría de Educación Pública, por lo que confirmó que su último día de clases antes del receso escolar será el 20 de diciembre.





Entrevistado al término de un evento en materia educativa que se realizó en Ixtapa-Zihuatanejo, Saldaña Almazán, explicó que los docentes de la Prepa 13, no deben poner sus intereses antes que los de los jóvenes, mucho menos dar paso a incumplimiento del contrato oficial, por lo que reiteró en que no se adelantaran clases por ningún motivo.



El pasado viernes, estudiantes de la Prepa 13 declararon a este medio de comunicación, que un grupo de maestros está tratando de llevarle la contraria al director, Crevel Mayo García por intereses personales, explicaron que lo más reciente, fue en la fecha para el inicio del receso escolar, pues el calendario de la SEP dice que será el 20 de diciembre y el grupo de choque, quería que adelantarlo, situación que confundía a los alumnos.



El rector, hizo un llamado a los maestros de la Prepa 13, para pedirles que se respete lo establecido, así como también informó a los padres de familia que pueden sentirse con la plena confianza de que este director, está haciendo las cosas bien, sobre todo en temas financieros, por ello es que reiteró en que todos deben de apegarse a los lineamientos de la Universidad Autónoma de Guerrero.



