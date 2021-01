Prepa en Línea-SEP, primera convocatoria de registro 2021

LANZAN PRIMERA CONVOCATORIA PARA CURSAR PREPARATORIA EN LINEA MEDIANTE UNA PLATAFORMA VERSATIL QUE PERMITE COMBINAR ACTIVIDADES LABORALES CON LOS ESTUDIOS



+La UAM llama a reanudar el dialogo con dirigentes sindicales



+Haza de ingeniería instalar servicio eléctrico del Metro CDMX



Para apoyar a trabajadores y sus familias, el Servicio Nacional de Bachillerato en Línea, Prepa en Línea-SEP, publicó su primera convocatoria del año para quienes concluyeron la educación secundaria y desean cursar o concluir el nivel Medio Superior en la modalidad no escolarizada virtual.



Este sistema de aprendizaje, como lo ha señalado Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, ofrece servicios educativos de calidad en una plataforma versátil que se adecua a las necesidades de los usuarios, y promueve el uso y aprendizaje de habilidades digitales.

Esto es posible gracias a la flexibilidad de sus horarios, puesto que este servicio permite combinar los estudios con diversas actividades: laborales, deportivas, artísticas, de crianza o del cuidado del hogar. La plataforma de estudios está abierta las 24 horas, los 7 días de la semana.



El registro para la convocatoria 2021, se realiza en línea en el portal www.prepaenlinea.sep.gob.mx, y estará disponible del 18 de enero al 5 de febrero.



Como primer paso, las personas interesadas deberán ingresar:



a) Nombre(s) y apellido(s)



b) Clave Única de Registro de Población (CURP)



c) Correos electrónicos personales (principal y alternativo)



Prepa en Línea-SEP es una opción educativa gratuita de la SEP, por lo que el certificado electrónico que emite tiene reconocimiento en todo el sistema educativo nacional, es decir, sus egresados pueden cursar estudios de nivel superior en cualquier institución, si así lo desean.



El plan de estudios se cursa en 23 módulos, uno por mes, y cumple con los propósitos de la Nueva Escuela Mexicana, ya que los recursos educativos digitales y las estrategias didácticas implementadas contribuyen a que los estudiantes empleen la tecnología para que desarrollen habilidades, conocimientos y actitudes a fin de que sean ciudadanos con identidad nacional, respeto a la dignidad humana, a la interculturalidad y a la naturaleza, capaces de enfrentar los retos que imponen los tiempos actuales.



Además, debido a la modalidad virtual, el programa tiene cobertura nacional e internacional para mexicanos que residan en el extranjero y tengan acceso a internet.



Los aspirantes que cumplan con el proceso de registro deberán cursar el módulo propedéutico, que se impartirá en línea del 15 de febrero al 14 de marzo de 2021, en donde podrán desarrollar las competencias tecnológicas básicas necesarias para el manejo de la plataforma de estudios y conocerán los detalles del modelo educativo.



Los 21 mil aspirantes que obtengan las calificaciones más altas en el módulo propedéutico, que hayan concluido su registro y entregado su documentación completa, serán quienes se matriculen oficialmente en este servicio.



Para más información sobre el modelo educativo, los requisitos y el proceso de registro, los interesados pueden consultar el portal www.prepaenlinea.sep.gob.mx y los perfiles en Facebook, @PrepaEnLineadelaSEP; Twitter, @PrepaLineaSEP; e Instagram, @PrepaenlineaSEP. o escribir al correo electrónico: [email protected]



CONVOCAN AUTORIDADES DE LA UAM A REANUDAR DIALIOGO CON REPRESENTACION SINDICAL



La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) informa que, en el marco del emplazamiento que el Sindicato Independiente de Trabajadores de esta casa de estudios (SITUAM) realizó, se encuentra en un receso indefinido respecto a las negociaciones con dicho Sindicato porque así lo pidió la organización gremial el pasado jueves 14 de enero, durante la tercera mesa plenaria.



Esta Institución reitera que está en la mejor disposición de reiniciar las pláticas con el SITUAM y revisar los temas por los que ha sido emplazada, sin embargo, la Universidad aún no ha sido notificada por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje respecto a un segundo emplazamiento por supuestas violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).



En la tercera mesa plenaria, la UAM solicitó que sus argumentos fueran escuchados respecto a los temas que ya han sido planteados por la parte sindical, como la revisión salarial, para que se les dé respuesta como amerita cuando se tiene una mesa de negociación.



Estamos en una Universidad que se rige por valores y por argumentos, pero cada miembro de la comunidad debe ser responsable de su actuar, tanto alumnos, alumnas, trabajadoras y trabajadores, así como profesoras y profesores, y quien cumpla con algún puesto de responsabilidad. Cada quién tiene su responsabilidad y en este caso la UAM hace votos para que en una próxima reunión se puedan exponer los puntos y argumentos ante el emplazamiento del SITUAM por una revisión salarial.



La UAM hace un llamado a dar por concluido el receso solicitado por el SITUAM y retomar la mesa lo antes posible, para dar continuidad a los temas formales y legales que ya se tienen y esperar lo conducente con el segundo emplazamiento, en bien de toda la comunidad universitaria.



LOGRARON CFE Y STCM RETO DE INGENIERÍA PARA REHABILITAR LAS LÍNEAS 1, 2 Y 3 DEL METRO



Con trabajos ininterrumpidos por parte del personal del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se concluyó la construcción de la Subestación Eléctrica en 23kV y la instalación eléctrica de la red subterránea del Metro que suministrarán energía eléctrica a las Líneas 1, 2 y 3.



En conferencia de prensa convocada por el Gobierno de la Ciudad de México, Guillermo Nevárez Elizondo, director general de CFE Distribución, informó que los trabajos se concluyeron el pasado viernes y se realizan las pruebas de puesta en servicio para entregar al personal del STCM una instalación de última generación, con todos lo niveles de control y seguridad que permitan brindar a la ciudadanía un servicio eficiente y de calidad. Como parte del trabajo conjunto, se incluye capacitación al personal del Metro de la Ciudad de México.



En un recorrido por las instalaciones que le llevó al personal de la CFE y del Metro 8 días de trabajo, se presentó el Puesto de Control de Energía Emergente, construido para seccionar fallas y que cuenta con protecciones instantáneas que operan en milisegundos, así como una red completa de telecomunicaciones que permite monitorear sobrevoltajes, alarmas, pérdidas de comunicación y control, con interfaz automática.



En su intervención, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, agradeció al director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, así como a las y los ingenieros del STCM y de la CFE su compromiso, y resaltó: ’si no tuviéramos una empresa pública como CFE, difícilmente se podría haber hecho este trabajo.’



El Puesto de Control de Energía Emergente, con equipos modernos que cumplen con altos estándares internacionales de seguridad, será instalado formalmente, brindará mejores condiciones de infraestructura al Metro y su transición no causará interrupciones en el servicio.



Informó, además, que la CFE será la encargada del proyecto integral de la Subestación Buen Tono, que consiste en modernizar el suministro y distribución de energía eléctrica para las líneas 1 a la 3 y de la 4 a la 6 únicamente el control de trenes. El plan de trabajo será informado próximamente.



Con un equipo de trabajo multidisciplinario se logró un reto de ingeniería en tan solo 8 días, y la caseta emergente construida podrá ser ubicada de manera definitiva y estratégica en las instalaciones del Metro.



Florencia Serranía Soto, directora general del STCM, informó que ha concluido la revisión del funcionamiento de los transformadores 2, 3 y 4 ubicados en el edificio siniestrado; la instalación del puesto central de control de energía emergente y la rehabilitación de la conexión de los transformadores hacia el puesto central de control.



La entrada en operación con sistemas de seguridad y control para cada línea cuenta con un avance del 70 por ciento, y la remoción de escombros y limpieza, así como la verificación de los sistemas de control y pilotaje automático están en proceso, detalló. El trabajo conjunto entre el Metro y la CFE se encuentra en la tercera fase de la tríada, que tiene que ver con el control y la operación de los trenes de las líneas 1, 2 y 3.



Al momento, continúa la construcción del Puesto de Control de Energía Emergente con el montaje de la caseta, cuyos trabajos se llevan a cabo las 24 horas del día. Esta puesta en marcha es posible gracias a más de 20 equipos de especialistas de la CFE y 20 del STCM.



De esta manera, la CFE colaborará con el STCM hasta el restablecimiento del servicio que moviliza a millones de ciudadanos del Valle de México y en la modernización de sus instalaciones eléctricas..