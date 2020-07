Prepara edomex investigación de plasma para tratar covid-19 Esmeralda y Yerard los primeros donadores

Toluca, Méx._ En el Estado de México han iniciado las primeras fases de preparación para disponer de un protocolo de investigación en el uso de plasma como tratamiento al COVID-19, un trabajo que es coordinado por la Secretaría de Salud mexiquense, a través del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea.



El posible tratamiento pretende fortalecer el sistema inmunológico de pacientes graves, al transferir anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2, de aquellas personas que se han recuperado de la enfermedad.



Esmeralda García y Yerard Alarcón padecieron COVID-19, ahora, ya recuperados son los primeros donantes de plasma en la entidad.



Esmeralda García enfermó de COVID-19 a finales de mayo y al paso de los días tuvo malestar general e insuficiencia respiratoria, durante 20 días críticos tuvo el apoyo de su familia y amigos de trabajo.



Ya recuperada y tras haber dado negativo a la prueba PCR, así como la cantidad de anticuerpos que tiene, fue invitada a ser donante de plasma, a lo que de inmediato accedió.



’Todo es una realidad, que la gente lo necesita, que en realidad hay enfermos, que podemos aportar un poquito de salud hacia ellos, que por algo están haciendo esta ciencia aplicada en las personas’, dijo.



Al mencionar que esta donación es parte de su compromiso profesional, hace un llamado a la población a no bajar la guardia y cuidar todos de todos.



’Si amas a una familia, creo que deberíamos de respetar el espacio y la vida de todos, porque nadie de verdad sabemos si somos o no COVID positivos, y a veces ni eso lo toman en cuenta para cuidarse. De verdad que los invito a que volteen a ver a su familia’, expreso.



Para este procedimiento se documenta evidencia científica internacional, se revisa la normatividad clínica y los requisitos en donación de sangre, con la finalidad de cumplir los criterios que solicita el Gobierno federal y con ello, iniciar los ensayos clínicos terapéuticos.



’Estos trabajos vienen de estudios internacionales, donde se han encontrado que proporcionar plasma de una persona que tuvo o presentó COVID, ese plasma puede contener anticuerpos que pueden ayudar en la salud de las personas que tienen el COVID activo’, indicó la Jefa del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, Isis López Baltazar.



’Lo que se pretende con esta donación de plasma, en primer lugar, es disminuir la mortalidad, disminuir la severidad de los cuadros, disminuir la estancia hospitalaria, en fin, mejorar la salud’, agregó López Baltazar.



’Tenemos ahorita tres protocolos en marcha, uno de ellos en el Centro Médico ’Adolfo López Mateos’, que está en autorización en Cofepris, a nivel federal, y otros dos que están en proceso de documentación, ya se está revisando toda la parte documental, a su vez ya se están gestionando los recursos, los insumos para poder efectuar estos protocolos y poder desarrollarlos’, comentó.



Por su parte, el Responsable del Programa Estatal de Donación de Sangre del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), Eustaquio Martínez Martínez, informó que este organismo ha iniciado la recolección de plasma y que este componente vital se encuentra en resguardo, en óptimas condiciones para aplicarlo cuando los tratamientos sean autorizados.



’Ya se han hecho algunas recolecciones, de hecho ya se tienen los instructivos de trabajo, en las diferentes instituciones para hacer la recolección de plasma, ya se están cumpliendo todos los criterios’, expresó.



En ese sentido, el Doctor Martínez invitó a ’aquellas personas que tuvieron el padecimiento y que nos puedan donar un poco de su plasma de acuerdo con los criterios de inclusión, puede ser un paciente asintomático o sintomático y que tenga su comprobante de que padeció la enfermedad’, puntualizó.



A este llamado respondió Yerard Arzate, quien tras recuperarse, de forma voluntaria contactó al personal del Centro Médico ’Lic. Adolfo López Mateos’, del ISEM, para iniciar los protocolos de donación, que incluye entrevistas, prueba COVID-19 y análisis de sangre.



’Si tú, a través de lo poquito que puedes hacer, que es donar plasma, una vez que padeces esta enfermedad, salvas una vida o como tú lo comentas, dos o tres, pues es una satisfacción enorme.



’Si está en nuestras manos poder hacerlo, porque creo que todos, en esa probabilidad de pensar que puedes salvar una vida, todos lo haríamos, pero la cuestión es decidirlo, animarnos y ser corresponsables para poder ayudar a la demás gente’, abundó.



En cuanto al procedimiento utilizado para la recolección de plasma, la responsable del Área de Calidad del Banco de Sangre del Hospital Materno Perinatal ’Mónica Pretelini Sáenz’, Karen Ávila Arzate, explicó que ésta se conoce como técnica de aféresis, mediante la cual se capta el tejido y regresa el resto de la sangre a la persona donante.



’Lo que estamos haciendo en este momento es una aféresis de plasma, la maquina Trima, que tenemos aquí a lado, tiene la función de colectar el plasma, regresando el resto de la sangre a la persona que está donando. El plasma tiene una duración de tres meses si se mantiene a -18 grados y de dos años si lo conservamos a menos de -25’, explicó.



Las autoridades y especialistas en salud, esperan que estos ensayos clínicos permitan brindar un tratamiento alternativo a pacientes con COVID-19, que por la intensidad de sus síntomas, han cursado el padecimiento en diferentes estadios de acuerdo con los criterios clínicos.



Agregaron que en la entidad el promedio de donación de sangre en los últimos años es de 4 mil 500 unidades mensuales y durante esta pandemia se ha garantizado el suministro de este tejido, así como los protocolos de seguridad, higiene y sanitización en la colecta y a los donantes se les realiza la prueba PCR o cumplir un periodo de 30 días.



’Queremos que la gente nuevamente se una a esta causa, que se acerque con nosotros, se les dará toda la orientación que se necesita, todas las garantías para que puedan ayudarnos a realizar este estudio, es un ensayo clínico y así quizá poder encontrar una alternativa al tratamiento a los pacientes’, finalizó la Dra. Isis López Baltazar.



Sin conocerse entre sí, Karen y Yerard coincidieron en llamar a la población a no confiarse, pues cualquiera puede enfermar, en ambos casos enfrentarse a un padecimiento desconocido les replanteó sus prioridades de vida, pero sin duda la más importante es que si con la donación de plasma pueden ayudar a más personas que padezcan COVID-19 a recuperarse e incluso salvar vidas, habrán aportado su granito de arena en la lucha que libra el mundo contra este nuevo coronavirus.



Las personas interesadas en recibir informes acerca de la donación de plasma pueden llamar al Hospital Materno Perinatal ’Mónica Pretelini Sáenz’, 722-276-5540 extensión 90749, o bien a través de WhatsApp al número 722-229-2303.