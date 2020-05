Prepara el Senado iniciativas para reactivar al sector turístico: Marybel Villegas



La pandemia por COVID-19 ha ocasionado pérdidas económicas en el sector terciario por casi 200 mil millones de pesos.



El Senado de la República está abierto al diálogo para la construcción de herramientas legislativas que permitan paliar la crisis económica que sufre el sector terciario, especialmente el ramo turístico, el cual ha sido uno de los mas afectados debido a la pandemia por COVID-19, coincidieron senadoras y senadores de distintos Grupos Parlamentarios.



En la mesa de diálogo virtual ’Atención a la Crisis de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Sector Comercio, Servicios y Turismo’, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial, senadoras y senadores coincidieron en que la prioridad es salvar vidas y cuidar la salud de la ciudadanía, sin embargo, es impostergable tomar las medidas necesarias para rescatar al sector terciario ante la crisis económica.



De acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, el cierre de actividades ante la pandemia por COVID-19 ha ocasionado pérdidas económicas en el sector terciario por casi 200 mil millones de pesos. Los sectores del comercio, servicios y turismo fueron los más perjudicados al perder 28 mil millones de pesos al día.



La senadora Marybel Villegas, del Grupo Parlamentario de Morena, reveló que Quintana Roo es uno de los estados con mayor afectación por la emergencia sanitaria. Detalló que dicha entidad, la cual representa, aporta el 50 por ciento del turismo de todo el país, por lo que es imperante trabajar en un plan para reactivar dicho sector.



Indicó que el Senado de la República tiene la misma preocupación para reactivar la economía, por lo que ya se encuentra trabajando en la creación de iniciativas para atender al sector turístico. Añadió que la mayoría legislativa está abierta al diálogo y ayudarán, desde sus facultades legislativas, a establecer herramientas que fortalezcan el trabajo del Ejecutivo para superar esta crisis.



Aseveró que no es momento de polarización, por lo que pidió dejar de lado la confrontación y trabajar unidos por el bienestar de los mexicanos. ’En estos momentos de crisis que vivimos en el país tenemos que ser solidarios y poner como prioridad a México’, apuntó.



En su participación el senador Manuel Añorve Baños, de la Fracción Parlamentaria del PRI, aseguró que es esencial atender las recomendaciones de las autoridades sanitarias para quedarse en casa, sin embargo, reveló, entre el 60 y el 70 por ciento de las personas que viven del turismo no pueden mantener el aislamiento, pues deben salir a buscar los recursos económicos ya que viven al día.



Afirmó que para salir adelante se necesita un gran Acuerdo Nacional, el cual esté encabezado por el Presidente de la República e incluya las ideas de todos los sectores productivos de México. ’Son tiempos de unión, pero también son tiempos de que el Ejecutivo escuche a todos los que de buena fe queremos aportar para salir adelante’, puntualizó.



Pidió que se fortalezca la promoción turística cuando se supere la emergencia sanitaria, pues ’el que no promueve, no vende’. El legislador planteó que se detengan las grandes obras públicas de este año y se reanuden el siguiente, para que de esta forma se puedan reasignar estos recursos a fortalecer dicho ramo.



Al respecto, la senadora Minerva Hernández Ramos, de la bancada del PAN, indicó que las empresas del sector terciario son las más afectados por la pandemia, por lo que se debe poner especial atención en éstas para lograr una reactivación económica efectiva en un corto plazo.



Consideró que la estrategia emprendida por el Ejecutivo Federal es errónea, pues lo que los empresarios están solicitando es certeza ante la contingencia. Informó que muchas Mypymes ya iniciaron estrategias de renegociación con clientes, proveedores y trabajadores para ajustarse a la nueva realidad económica.



Aseguró que el poder público también puede ajustarse a las nuevas circunstancias y proponer medidas micro y macroeconómicas, preventivas y reactivas, para que la economía nacional salga adelante ante esta situación con el menor daño posible. Puntualizó que su bancada retomará todas las recomendaciones emitidas en esta serie de foros para transformarlas en herramientas legislativas.