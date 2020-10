Prepara Liga Mx protocolo para regreso de afición a estadios

+Pese a ser uno de los países más letales por coronavirus en el mundo, con más de 77 mil decesos



’El riesgo siempre va a existir, el SARS-CoV2 llegó para quedarse’, advierte funcionario gubernamental



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Pese a ser uno de los países más letales del mundo por covid 19 –con más de 77 mil decesos al día de ayer–, y porque importa más el negocio que la seguridad de los jugadores, Liga MX –alrededor de 200 casos positivos, de febrero pasado a la fecha, que incluye mujeres– ya planea el regreso de la afición a los estadios y trabaja arduamente en el protocolo para dar acceso a las tribunas.



En entrevista con Fox Sports, el presidente del organismo, el polémico Enrique Bonilla, declaró que están en la parte final de dicho protocolo para que haya partidos con público en el torneo Guardianes 2020, a cinco fechas del concluir el torneo regular.



’Estamos terminando los últimos detalles del protocolo de regreso a la tribuna. Estamos de la mano del sector salud, en cuanto lo tengamos lo compartiremos con todos los clubes’, declaró Bonilla.



Además, aseguró que una vez que esté sobre la mesa el protocolo, tomarán la decisión menos perjudicial para todos. ’Lo más importante es la salud del aficionado’.



El federativo aceptó que aún no hay una fecha definida, pero se están estudiando las variables, ya que la mayoría de las entidades sede de equipos están en semáforo naranja o amarillo.



’Debemos ver cuáles ya pueden recibir público, así como cuánto tiempo habrá que esperar para que el regreso sea de manera uniforme’, abundó.



De acuerdo con versiones periodísticas los equipos del estado de Nuevo León, Monterrey y Tigres, dos de los más importantes del balompié local, estarían abriendo paulatinamente las puertas a sus aficionados dos jornadas antes de que concluya el torneo regular, fecha 15.



’Estamos viendo quiénes sí o quiénes no; en qué periodo podemos estar todos, es parte del análisis para tener la certeza de que estamos decidiendo es lo correcto’, detalló el directivo.



En ese sentido, Bonilla también confió que los seguidores cumplan las reglas. Consideró que lo que ocurra en el campo no afectará en el campo y que los aficionados podrán seguir instrucciones.



’Lo han demostrado a través del tiempo que sí siguen las instrucciones y las órdenes. Confiamos en nuestra afición de que mantendremos el orden y cumpliremos con los ordenamientos del protocolo’, subrayó.



Aceptó que el nivel del torneo no ha sido el esperado, por el parón de casi seis meses debido al coronavirus.



’Se nota que le ha costado a los jugadores y hasta los mismos árbitros, agarrar el ritmo. Pero poco a poco vemos mejores partidos, mejores goles.Y seguro que llegaremos a un buen cierre de torneo y tendremos un torneo espectacular’



En la radiofónica W Deportes habló sobre el tema Ricardo Cortés, director general de la Promoción de la Salud.



Admitió que el rumbo de la pandemia lleva a pensar que podrá haber aficionados en las próximas semanas.



’Para esto se requiere que haya semáforo amarillo y verde, además debe haber un protocolo general que ya revisamos con dos directivos de la Liga Mx’, argumentó



Sin embargo, fue claro al señalar que la decisión de que los aficionados regresen a los graderíos se la deja a la Liga Mx y puntualizó:



’El riesgo siempre va a existir. El SARS-CoV2 llegó para quedarse.’



(Con información del portal Futbol Total)