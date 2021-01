Prepara Morena investigación contra Félix Salgado por presunta violación

www.guerrerohabla.com





ACAPULCO, Gro., 7 de enero de 2021.- La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena prepara una investigación a su candidato a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, por las acusaciones de violación que pesan en su contra.



De acuerdo con Animal Político, se espera que al menos tres de los cinco integrantes del órgano jurisdiccional avalen el inicio de la indagatoria.



De confirmarse las acusaciones, tras el periodo de audiencias y alegatos, el senador con licencia sería expulsado del partido y no podría contender por algún cargo de elección popular, por cometer infracciones graves previstas en el estatuto de Morena.



El estatuto de Morena faculta a la CNHJ a expulsar a sus militantes por cometer actos de violencia contra mujeres. ’Serán acreedoras a la cancelación del registro las personas que: (…) Ejerzan violencia política y violencia política de género en cualquiera de sus variantes’, indica el Reglamento de la Comisión en su artículo 129.



Mientras que el 132 indica que ’cualquier persona que haya sido sancionada con la cancelación de la afiliación será inhabilitada para ser postulada como candidata o candidato externo de Morena’. En diciembre de 2016, una mujer que trabajó con Salgado Macedonio en el periódico La Jornada de Acapulco, presentó una denuncia penal en su contra ante la Fiscalía de Guerrero por el delito de violación agravada.



En su declaración, la víctima afirmó que el también ex alcalde de Acapulco abusó sexualmente de ella en tres ocasiones y presentó fotografías de los golpes que le causó, así como estudios médicos que acreditaban la agresión.



En tanto que el ex fiscal de Guerrero, Xavier Olea Peláez, informó que él fue el encargado de integrar la carpeta de investigación del caso y que esta no derivó en acción penal por orden de ’quien maneja las cuestiones políticas del estado’.



La polémica escaló el miércoles, luego de que la secretaria de Mujeres del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Carol Arriaga, señalara que la postulación de Félix Salgado como candidato en Guerrero contraviene los principios del partido y envía un mensaje de impunidad.

Fuente: Quadratín