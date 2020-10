Prepara William Zepeda su próximo combate

• Trabaja en todos los aspectos para encarar su enfrentamiento, el 19 de noviembre, en Estados Unidos.



Zinacantepec, Estado de México, .- Una vez pactado su próximo compromiso deportivo para el 19 de noviembre, el boxeador mexiquense, William Zepeda Segura, intensifica su preparación para su debut en Estados Unidos, bajo la supervisión del entrenador mexiquense Carlos Enrique Duarte Contreras.



El púgil del Estado de México declaró que se siente motivado por tener este combate, en el que enfrentará a Roberto Ramírez, un rival con muchas cualidades, por lo que está afinando detalles para dicho enfrentamiento.



’Vamos contra un rival de Tijuana, es un gran peleador, que tiene experiencia, es fuerte y joven, con muchas ganas y va a ser un juego de técnica, fuerza, estrategia y hambre de triunfo. Eso me motiva, por eso nos estamos preparando al 100 por ciento en todos los aspectos, también en lo mental porque es un peleador muy complicado, que le gusta sacar de balance a sus rivales, pero eso me motiva a hacer el trabajo bien, quiero ganar y seguir confiando en mi fuerza’, declaró Zepeda Segura.



Con respecto a su preparación, el boxeador mexiquense ha enfrentado algunas complicaciones a causa de la pandemia que se vive a nivel mundial.



’Estamos buscando sparrings porque muchos boxeadores no están entrenando, hemos ido al Centro Ceremonial Otomí y también a Jiquipilco, donde hay muchos boxeadores’, mencionó.



Acerca del trabajo de su entrenador, destacó el apoyo a lo largo de su carrera y, sobre todo, durante la pandemia, cuando le dio continuidad a su trabajo, tomando todas las medidas sanitarias.



’Nos tomamos un descanso de dos meses, pero me siguió mandando el trabajo, y entrené en mi casa, cuando se normalizó un poco la situación, entrenamos en un gimnasio a puerta cerrada, todo ello para seguir preparándome’, detalló William Zepeda.



Acerca de su regreso al Centro Deportivo ’Gral. Agustín Millán Viveros’, de la Secretaría de Cultura y Turismo, el atleta agradeció que se le abrieran las puertas del lugar, refirió que se le brindó la oportunidad pues ya estaban adaptados a trabajar en un gimnasio.



’Me siento muy contento porque a pesar de que esta pandemia nos hizo descansar de más, yo lo vi de una manera positiva y seguí entrenando, corrigiendo cosas, lo aproveche para descansar y recuperarme’, finalizó.