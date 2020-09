Presea Sentimientos del Pueblo para padres de asesinados de Ayotzinapa

www.guerrerohabla.com



ACAPULCO, Gro., 13 de septiembre de 2020.-Con la exigencia de justicia para los llamados Olvidados de Ayotzinapa, se llevó a cabo la entrega de la presea Popular Sentimientos del Pueblo otorgada en Chilpancingo por la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero .



Este año el reconocimiento popular fue para Berta Nava Martínez, madre del normalista Julio César Ramírez Nava, asesinado en Iguala durante los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014, quien ha mantenido la lucha por el esclarecimiento del caso que derivó en la desaparición de 43 jóvenes.



Tras recibir su medalla Nava Martínez acusó al gobierno de querer dejarlos en el olvido. ’Dicen muchos ‘al menos usted sabe dónde está su hijo, sabe que está enterrado’, sí, sé dónde está enterrado ¿y qué, acaso lo voy a poder abrazar? (…) cómo va a ser posible que yo me quede en esa tumba a estarle llorando, qué voy a remediar con eso, no me queda otra más que levantarme’, expresó.



También fueron reconocidos los padres del normalista, Gabriel Echeverría de Jesús, asesinado extrajudicialmente el 12 de diciembre del 2011, durante el desalojo violento de un bloqueo en la Autopista del Sol cuando también fue asesinado Jorge Alexis Herrera Pino. La medalla fue entregada por el hermano de Gabriel, el también normalista Francisco Javier Echevarría, a sus padres, quien pidió a los presentes un minuto de silencio por los luchadores sociales que han caído a manos de un gobierno represor, y aquellos que han muerto por la pandemia del Covid 19.



Al tomar la palabra dijo al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, que se deje de simulaciones y que deje de meter las manos por sus funcionarios. Su mamá reprocho también la falta de justicia a nueve años del asesinato de su hijo.



El tercer reconocimiento fue otorgado para Teresa Bautista Solache, viuda del luchador social Pablo Sandoval Cruz, qué murió en enero de este año y quién en 2007 fue reconocido por las organizaciones sociales. Bautista Solache agradeció el acompañamiento de las organizaciones a Sandoval Cruz hasta el día de su muerte, los llamó a mantener sus ideales y a no doblegarse ante las adversidades.



El acto se efectuó en las oficinas del colegio de bachilleres en la capital del estado, a donde las organizaciones llegaron en una breve caminata que partió de la Alameda Granados Maldonado tras haber colocado una ofrenda floral en el monumento a los caídos de 1960.



El reconocimiento Sentimientos del Pueblo lo otorgan organizaciones sociales a personajes destacados en la lucha social, en un acto alterno al que lleva a cabo el gobierno al conmemorarse la instalación del Primer Congreso de Anáhuac y la proclamación de los Sentimientos de la Nación; este año la entrega de la presea oficialista fue suspendida.

Fuente: Quadratín