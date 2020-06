Presenta Claudia Luna Islas iniciativa para la creación de fondo para apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa

DIPUTADA CLAUDIA LUNA: CREACIÓN DEL FONDO AL FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA PARA APOYAR A LOS NEGOCIOS EN LA NUEVA NORMALIDAD



Con el fin de proteger la economía de las empresas en Hidalgo, en la sesión virtual realizada por el Congreso del Estado de Hidalgo durante este viernes, la Diputada Claudia Lilia Luna Islas del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa para crear un fondo económico que ayude a las micro, pequeñas y medianas empresas en la nueva normalidad.



Explicó a través de la sesión virtual que, después de setenta y cinco días de la aparición del primer caso de COVID-19 en México, ha habido afecciones en el sector salud, así como también en los sectores económico, político y social. Las micro, pequeñas y medianas empresas fueron las más agravadas, teniendo que disminuir actividades laborales o cerrar sus negocios, lo que llevó a impactar en los ingresos de propietarios y de trabajadores.



Durante la exposición destacó que, las MiPYMES constituyen el 99.4 por ciento del total de las empresas en el país, generando ingresos equivalentes al 23 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). En Hidalgo existen 98,567 Unidades Económicas de acuerdo con los Censos Económicos de 2014, siendo el comercio la principal actividad económica, seguido de los servicios privados no financieros y las manufacturas, concentrando a personal de trabajo en un 33.1 por ciento, 32.4 por ciento y 25.7 por ciento, respectivamente. Así mismo, señaló que los Municipios de Atitalaquia, Pachuca de Soto, Tepeji del Río y Tizayuca son los que representan el 81.5 por ciento del producto bruto total en la Entidad.



Se estima que para final de este año, la economía global tenga una caída del 3 por ciento, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en tanto que la Secretaría de Hacienda, prevé un crecimiento en México entre el 0.1 y el -3.9 por ciento, o incluso menor con cifras de dobles dígitos, si la economía no recibe un estímulo fiscal. Esto también fue señalado en el Informe de Perspectivas Económicas Mundial, en el que se pronostica una caída del 10.5 por ciento, anticipando también una recesión de doble dígito para nuestro país.



La Diputada Claudia Luna también señaló que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el sector laboral hubo una pérdida de 12.5 millones de empleos solo en abril, y con base en la Primera Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo, se indicó que la población ocupada bajó de 55.7 millones a 45.4 millones en el mismo periodo. En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la pérdida fue de 1 millón 30 mil 366 empleos en los meses de marzo, abril y mayo. A esto añadió que, el 23 de abril fue anunciado a través de la Secretaría de Economía que el Gobierno Federal pondría en marcha un programa de un millón de microcréditos para micro negocios, cada uno con un valor de 25 mil pesos, debiendo los comercios estar previamente registrados en el Padrón de Bienestar del Gobierno Federal, y obteniendo una garantía de 3 meses de gracia antes del primer pago, y un plazo de 3 años para la cobertura total del préstamo crediticio. No obstante, para acceder a dichos apoyos, se requiere que las empresas formen parte del Censo de Bienestar, el cual fue realizado en 2018, haciendo imposible para un gran número de micro, pequeñas y medianas empresas, que no hayan sido censadas o que sean de nueva creación, aplicar para este beneficio.



En el caso de Hidalgo, el Gobierno Estatal anunció que se encontraban en negociaciones con Nacional Financiera (NAFIN) para que se otorgaron un mayor número de créditos en beneficio del sector empresarial de la Entidad. También fue emitida una convocatoria para que, a través del Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial (IHCE), sean entregados créditos de cinco mil hasta trescientos mil pesos, beneficiando así a más de 397 MiPYMES dentro de Hidalgo. A pesar del esfuerzo señalado, la Diputada Claudia Luna también expresó durante la sesión que ’...falta mucho por hacer [...] el número de MiPYMES es superior al número de beneficiados, por lo tanto, se deben redoblar esfuerzos por parte de las autoridades Estatales.’.



Para apoyar a las empresas en esta ’nueva normalidad’, la Diputada Claudia Lilia Luna Islas planteó ante el Congreso del Estado de Hidalgo una iniciativa en materia económica, la cual modifica el Artículo 30 de la Ley de Fomento y Desarrollo Económico para el Estado de Hidalgo, con el fin de crear el Fondo al Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a través del cual se otorgará apoyo económico, préstamos a plazos razonables, así como financiamientos a incubadoras y aceleradoras de negocios públicas y privadas.



Este fondo se creará con el presupuesto asignado por el Congreso del Estado de Hidalgo, y no podrá ser menor al uno por ciento de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos. Además estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico, y podrá ser destinado a la micro, pequeña y mediana empresa, siempre y cuando generen crecimiento económico y empleos dentro del Estado de Hidalgo.