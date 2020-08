Presenta Conagua avances y alcances del proyecto Parque Ecológico Lago de Texcoco

Texcoco, Méx., a 26 de agosto del 2020.- Con la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco (PELT) se recuperarán 12 mil 200 hectáreas para establecerlas como zona de restauración ecológica, con espacios de uso público, en beneficio de los habitantes del Valle de México, y en particular de su población más vulnerable.



Así lo informó la directora general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez Cisneros, al presentar los avances y alcances del Parque Ecológico, en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.



Remontándose a la historia del lugar, Blanca Jiménez refirió que, hace cinco siglos, en el Valle de México había cinco lagos y la ciudad se caracterizaba por un manejo hidráulico moderno, pues contaba con un acueducto de dos líneas de entrada de agua, una para el suministro y otra para dar mantenimiento; además, como parte de ese manejo del agua, se usaban las chinampas. Todo ello la hacía una ciudad ambientalmente sostenible.



Debido a que la ciudad se encontraba en nivel inferior al de los lagos, recordó Jiménez Cisneros, el rey Netzahualcóyotl, que era además un excelente ingeniero hidráulico, mandó construir un dique que separó estos cuerpos de agua, en particular el lago de Texcoco. Finalmente, con la desaparición del dique y la desecación de la zona, comenzaron a presentarse tolvaneras y otros problemas que hoy hacen necesario este proyecto de recuperación, apuntó.



Por su parte, Iñaki Echeverría, director general del PELT, informó que el proyecto se desarrolla sobre tres ejes de acción:



1.Protección ambiental para la zona.

2.Apertura en 2021 con eventos públicos.

3.Acciones para uso público permanente.

El primer eje pretende garantizar la vocación ambiental de 12 mil 200 hectáreas de la zona del Lago de Texcoco, mediante su protección y conservación, y la restauración de sus hábitats, ecosistemas y prácticas bioculturales, mediante la creación de las figuras de Zona de Restauración Ecológica y Áreas de Refugio para Proteger Especies Acuáticas dentro del polígono.



El segundo eje busca abrir a la brevedad este espacio al uso público colectivo, para que los habitantes conozcan la riqueza biocultural de la zona y se apropien de ella. A partir de 2021 se tienen programadas actividades públicas los domingos en el área bardeada al norte de la Autopista Peñón-Texcoco. Algunas de las posibles actividades planteadas son: carreras, caminatas, actividades físicas grupales, paseos ciclistas, conciertos, espectáculos y cine al aire libre.



El tercer eje establece un conjunto de iniciativas que permiten dirigir el desarrollo de la zona hacia un camino sustentable, y con ello mejorar las condiciones y oportunidades de vida de los habitantes de la región. Para lograrlo, se llevarán a cabo acciones de restauración ambiental enfocada a la creación de zonas de reserva biocultural; trabajos en cuerpos de agua que permitan la recuperación de lagunas y humedales con acceso público, y la conservación, mantenimiento y paisaje en cuerpos de agua para regulación hidrológica, además de la construcción de equipamiento deportivo y social.



El PELT aprovecha un recurso urbano no-renovable para crear un espacio de gran belleza, mas no ostentoso. Se trata de un proyecto que propone un mejor balance entre lo urbano, lo rural y lo agrícola para llevar a cabo un acto de justicia histórica en beneficio de toda la población del Valle de México.



Se trata de un territorio que equivale a 15 veces el Bosque de Chapultepec. El PELT está ubicado al oriente de la Zona Metropolitana del Valle de México, y su extensión representa 5% de esta. Además, se convertirá en uno de los parques urbanos más grandes del mundo, y permitirá mitigar riesgos a la salud e integridad física de las personas, de otras poblaciones y de los medios ambiente y social, así como abrir este nuevo territorio al uso público y colectivo al introducir infraestructura agrícola, social, cultural y deportiva, en beneficio de zonas vecinas con grandes carencias.