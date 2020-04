Presenta el gobernador Héctor Astudillo Plan Económico para la Contingencia por COVID-19

www.guerrerohabla.com



* Se creó fondo de 200 MDP para atender las emergencias sanitarias y la disponibilidad de otros 60 MDP más en créditos blandos

* Instalará el Comité Estatal para la Vigilancia del Abasto Oportuno y el no incremento de precios de los productos de la canasta básica



* Crea un Programa para Apoyo Alimentario, con el cual adquirirá mil toneladas de maíz para estabilizar el precio de la tortilla

* Reitera HAF que la mejor respuesta al COVID-19 radica en el comportamiento responsable de cada persona: ¡Quédate en Casa!

* En Guerrero suman 13 casos positivos de coronavirus y una defunción: Secretaría de Salud en el estado



CHILPANCINGO.30 marzo, 2020.- Debido a que los ingresos de los guerrerenses y el presupuesto público se verán afectados por la disminución de la actividad turística, el comercio y la llegada de las remesas de los paisanos radicados en los Estados Unidos, ante la emergencia sanitaria generada por coronavirus, el gobernador Héctor Astudillo Flores presentó el Plan Económico para la Contingencia COVID-19, el cual incluye 10 medidas económicas, debidamente consultadas con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP).



A través de un mensaje en redes sociales, el Ejecutivo guerrerense explicó que el objetivo es ajustar el presupuesto para enfrentar esta crisis; proteger en lo posible el empleo, el ingreso y la economía familiar, mediante estímulos a las empresas, apoyos alimentarios y la ejecución de un programa para atender contingencias.



Entre las medidas propuestas destacan un estímulo del 50 por ciento durante marzo y abril de este año al Impuesto sobre Remuneraciones, conocido como 2 por ciento de nómina, así como prórroga para la presentación de declaraciones mensuales.



Un estímulo del 100 por ciento durante el mismo periodo, marzo-abril, al Impuesto sobre hospedaje (3%), la suspensión durante marzo y abril del inicio de las auditorías al sector económico estatal.



Así como la ampliación hasta el 30 de junio del presente año de la vigencia de los Estímulos Fiscales al Impuesto sobre Tenencia de Derechos de Control Vehicular del Servicio Particular y Público de Transporte.



Se va a disponer de 60 millones de pesos para créditos blandos en apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas a través de NAFIN y la Banca Comercial.



También incluye la creación de un Programa para Apoyo Alimentario, por lo que de manera inmediata su gobierno adquirirá mil toneladas de maíz como apoyo para estabilizar el precio de la tortilla.



Se instalará el Comité Estatal para la Vigilancia del Abasto Oportuno y el no incremento de precios de los productos de la canasta básica.



El Gobierno del Estado dará continuidad a la obra pública para apoyar a las empresas constructoras guerrerenses, en el mantenimiento y generación de empleos.



Indicó que con el propósito de garantizar la defensa de los derechos laborales, se establecen las líneas telefónicas de asesoría laboral 74 41 76 75 65 en Acapulco y 74 75 45 83 77 en Chilpancingo.



Astudillo Flores refirió que con ajustes al presupuesto del Estado, se ha creado un fondo de 200 millones de pesos, que tiene el propósito de atender las emergencias del COVID-19.



Recordó que para atender esta contingencia, desde el 17 de marzo instaló en Sesión Permanente el Consejo Estatal de Salud, mediante el cual se da seguimiento y se informa oportunamente a la población, además de la difusión de las acciones y brindar la atención médica adecuada.



Apuntó que en esta Fase 2, en Guerrero hay 13 casos confirmados, distribuidos en Acapulco, Chilpancingo y Taxco; 39 sospechosos y 69 con resultados negativos, así como una defunción.



’Como ya se ha dicho, el coronavirus no reconoce fronteras, militancia política, condiciones económicas y sociales, ni edades. Es un virus que nos puede afectar a todos. No nos confiemos’, dijo al tiempo de hacer un llamado a la responsabilidad social, para que nos unamos en las medidas preventivas, que eviten que provoque estragos mayores.



Destacó que la ocupación hotelera en el Estado disminuyó el fin de semana en 82 por ciento y entre semana al 90 por ciento, la más baja de los últimos 7 años.



Hizo un llamado a cuidar a las familias, a los adultos mayores, a familiares y amigos con diabetes, hipertensión, obesidad y problemas inmunológicos, ya que son los sectores más vulnerables a este virus.



Expresó su reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Marina y especialmente a todas y todos los doctores, doctoras, enfermeras y enfermeros de la Secretaría de Salud Estatal y de todas las instituciones de salud federal por el trabajo que están desempeñando para hacer frente a esta pandemia.



’Enfrentamos un problema para el cual nuestro mayor apoyo y capacidad de respuesta, radica en el comportamiento responsable de cada persona, de cada guerrerense, el gobierno sin la sociedad, muy poco podrá hacer’, afirmó.