Presenta Evodio a comerciantes, turisteros y ciudadanos de Zihuatanejo su plan de gobierno

El abanderado perredista rumbo a la gubernatura de Guerrero, Evodio Velázquez Aguirre, visitó este viernes Ixtapa Zihuatanejo donde presentó ante comerciantes, turisteros, ciudadanos y militantes El Plan que Evolucionará Guerrero, asegurándoles que no realizará un gobierno de ocurrencias y que dará continuidad "a lo que se ha hecho bien en obras y materia turística."



Por la mañana el precandidato de unidad recorrió el mercado municipal, donde saludó y habló con los locatarios sobre su propuesta para diversificar la economía, aprovechando la cercanía de este puerto con Lázaro Cárdenas, otro puerto de embarque y desembarque de productos.



Más tarde Velázquez Aguirre visitó a los prestadores de servicios turísticos en el malecón de Zihuatanejo, dialogó con ellos sobre la diversificación del turismo, haciendo que destinos de playa de la región como Troncones, La Saladita o El Calvario se vuelvan una nueva oferta en este corredor turístico pero con mayor infraestructura.



Ya cerca de la tarde noche el exalcalde porteño se reunió con ciudadanos, líderes sectoriales y militantes del PRD; en su mensaje puntualizó que "lo que tenemos que hacer es decir lo que se ha hecho bien, dar seguimiento y aceptar el reto de lo que hay en la agenda estatal. Desde aquí mi reconocimiento y respeto al gobernador Astudillo."



Ahí dio a conocer las principales líneas de su plan de gobierno, como la creación del programa Campo al 100 con el que busca implementar tecnología en el sector agrícola, el programa de becas escolares y amplia alfabetización y la entrega de útiles y uniformes escolares gratuitos.



Sobre el tema político dijo que "el PRD está en unidad y es un partido que se ha fortalecido; mientras los otros partidos como Morena pelean el hueso en todo momento, el PRD unido saca un candidato que está proponiendo, porque yo no estoy en una ruta de conflicto." Añadió que la alianza con el PRI "es para hacer un gobierno con un plan estratégico de desarrollo para evolucionar y no una alianza ideológica."



"Son tiempos de recuperar la paz, la armonía, tiempos de recuperarnos familiarmente de este año tan difícil por la pandemia por Covid19."



A la gira lo acompañaron los dirigentes perredistas locales Arturo Arzeta y Roberto Carlos Bustos; el exalcalde de Zihuatanejo Amador Campos Aburto; el regidor Amador Campos Alemán; delegados de colonias y líderes sociales.