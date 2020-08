Presenta Evodio las Caravanas Evoluciona; recorrerán los 81 municipios de Guerrero

El dirigente del Frente Amplio Democrático Guerrerense, Evodio Velázquez, anunció el arranque de las ’Caravanas Evoluciona’, que recorrerán los 81 municipios del Estado, llevando el programa de las Tienditas Ahorradoras, presentando las propuestas de reactivación del campo, el fortalecimiento al turismo y recabando firmas para el amparo colectivo contra la CFE ante los altos cobros.



El exalcalde porteño agregó que estos recorridos se harán con todas las medidas preventivas y que ’no son tiempos de buscar votos, sino de ayudar a la gente.’ Dijo que por la pandemia de Covid19 está consciente de que esto ’es arriesgar, pero no podemos estar encerrados entre 4 paredes, aislados y escondidos, es el momento de ayudar.’ Convocó a los políticos de todos los partidos para que ayuden a la gente y se pueda superar la crisis económica que se está viviendo.



Velázquez Aguirre puntualizó que las ’Caravanas Evoluciona’ están respaldadas por todos los integrantes del FADG, empresarios y miembros de la sociedad civil; quienes pondrán parte de sus ingresos personales ’para financiar este noble proyecto que llevará alimentos como carne, huevo, arroz y frijol entre muchos otros más, a precios subsidiados hasta con un 50 por ciento de descuento.’



Ante cuestionamientos de los reporteros sobre la posibilidad de que esto se interprete como propaganda política, aclaró que prefiere que lo critiquen por hacer que por no hacer, y que ’no es algo nuevo que no haya hecho antes’, ya que recordó que este programa es una ampliación de las ’Tienditas Ahorradoras’, con las cuales se benefició a muchas familias de bajos recursos en colonias y comunidades de Acapulco.



’Insisto, lo que la gente necesita en estos momentos es recibir toda la ayuda posible, sin importar quien se las brinde. El gobierno hace su esfuerzo, pero no es suficiente, y por eso las Caravanas Evoluciona van a apoyar a las familias de los 81 municipios llevándoles productos subsidiados sin importar de qué color partidista sean.’



El líder del FADG detalló que también recabarán más firmas en apoyo a la solicitud para que la CFE no corte el servicio a los ciudadanos por no poder pagar sus altas tarifas.



De la posible alianza entre el PRD y el PRI durante los comicios electorales del 2021 precisó que su partido debe apostarle primero a integrar una gran alianza ciudadana, que le permita reposicionarse como la mejor opción de gobierno en el estado y posteriormente analizar qué proyectos coinciden con su plataforma política ’y en base a eso considerar la posibilidad de caminar juntos con otros partidos.’